Yerli otomobile ilk taliplerden biri Nişantaşı Üniversitesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobil projesine ilk taliplerden biri Nişantaşı Üniversitesi oldu. Üniversite aldığı karar doğrultusunda rektörlük makam aracını yerli otomobil ile değiştireceğini duyurdu.

Türkiye'nin 60 yıldır hayalini kurduğu 'Türkiye'nin Otomobili' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması' ile tanıtıldı.

Türkiye'nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, yerli ve milli ürünlerle dünyada markalaşmanın önemine dikkat çekerek, "Dünya ekonomi sahnesinde söz sahibi olmak istiyorsak yerli ve milli ürünler üretmeliyiz ve tercih etmeliyiz. Ekonominin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sanayisinde dışa bağımlığı yok etme anlamında ilk adımın atıldığı bu önemli gün ülkemiz adına bir dönüm noktasıdır. Üniversite olarak dün ve bugün yerli ve milli kaynaklarla üretilen her ürüne destek verdiğimiz gibi yarın da desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.

MAKAM ARACI YERLİ OTOMOBİL İLE DEĞİŞTİRİLECEK

"Yerli ve milli imkanlarla dev projelere imza atılan ülkemizde yerli otomobil bunlardan sadece biri" diyen Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Bu noktada yerli otomobilin ilk talipleri arasında Nişantaşı Üniversitesi olarak biz de varız. Üniversitemizin almış olduğu karar doğrultusunda rektörlük makamımızın kullanmış olduğu resmi aracı yerli otomobil ile değiştireceğiz. Bu sebeple yerli otomobilimizin ilk sipariş talebinde bulunan kurumlar arasında yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Yalçın sözlerini şöyle noktaladı:

"Projeyi yakından takip eden ve bizzat destekleyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, elini taşın altına koyup ülkemiz adına böyle bir önemli çalışmayı sırtlanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) ve projenin gönüllü ilk destekçilerinden olan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal'a teşekkür ederiz."