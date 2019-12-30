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Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de tanıtılan yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Bizler Ahıska Türkleri olarak yerli Türk otomobiline talibiz" açıklamasında bulundu.

30.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:25

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 'de TOGG tarafından üretilecek olan yerli ve milli otomobile talip olduklarını söyledi.

"TÜRK OTOMOBİLİNE TALİBİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili için ilk ön siparişi vermesinin ardından 'dan açıklama yapan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlattığı proje bizi de gururlandırdı. Bizler Ahıska Türkleri olarak yerli Türk otomobiline talibiz. Dünya'nın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı hemşerilerimizle ilk seri üretim başladığı anda alımlara başlıyoruz. Şimdiden çağrımızı burada seslendiriyoruz" dedi.

"BU GURURLANDIRICI HAMLEYE DESTEK VERİYORUZ"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar da Ahıska Türkleri olarak Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinden dolayı tebriklerini ileterek, "Anavatanımızın bu gururlandırıcı hamlesine bizde destek veriyoruz. Ahıska Türkleri dünyanın neresinde olursa olsun araç tercihini üretim olduğu andan itibaren Türk otomobilinden yana yapacaktır" ifadelerini kullandı.

MİLES, SYBİHA VE KATARLILAR TALİP OLMUŞTU

Yerli otomobile daha önce yurt dışından Müslüman olan Amerikalı sanatçı Della Miles, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha talip olmuştu. Ayrıca Anadolu Ajansı Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'daki 3 otomotiv firmasının yerli otomobilin bayiliğine talip olduğunu açıklamıştı.

KatarKatar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu

ABDABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talip oldu

Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu

Ahıska Türkleri, Kazakistan, Türkiye, TOGG, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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