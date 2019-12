Yerli otomobili Almanya sokaklarında gezdirecek

Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Massaka, son günlerde milli mücadelenin simgesi haline gelen yerli otomobil için heyecanlanıyor. Yerli otomobilin ön siparişi için Türkiye'ye gelen ve sıraya giren Massaka, yerli otomobilimizi otomobil devi haline gelen Almanya'ya götürerek Alman araba markalarına karşı gövde gösterisi yapacağını söyledi.

Başarılara doymuyor

Yaptığı müzikle milyonlara ulaşan Massaka, yılın son haftasında da dünyaca ünlü isimlerle düet yaptı. 26 Aralık'ta 6ix9ine & Haftbefehl'e birlikte yaptığı 'Toxic' teklisi tüm dünyada yayınlandı. Başarıları bununla da sınırlı kalmayan Massaka, Wiz Khalifa & Joe Young & Al Pac'la ortak hazırladığı 'Get On My Grind' adlı şarkısı da geçtiğimiz gün müzikseverlerin beğenisine sundu.