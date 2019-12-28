Yerli otomobilin ardından bir müjde daha! İlk tank 2021 yılında banttan inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' programına katıldı. Ali İhsan Yavuz burada yaptığı açıklamada ilk tankın 2021 yılında banttan ineceği müjdesini verdi.

"HER AY 6 TANK ÜRETİLECEK"

Yavuz, "Çok uzun süredir partinin kurulduğundan beri siyaset yapıyorum. Buradan da bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında mayıs ayı içerisinde ilk tank Sakarya'da banttan inecek ve her ay ondan sonra 6 tane tank üretilmiş olacak. Ayda 6 tane tank üretilmiş olacak. İnşallah 2022 yılında da yerli otomobilimiz üretilmeye başlanacak. Kanal İstanbul'uyla, nükleer santrallerimizle ve sporcularımızla Türkiye bir marka ülke haline gelecek inşallah. Şimdi de öyle ama daha bir başka bir marka ülkeye dönüşeceğiz her alanda. O huzurlu güzellikler içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sizlerin katkılarıyla hep beraber yeni heyecanlara yolculuk yapacağız" dedi.

Ali İhsan Yavuz

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'DE YOLLARDA

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTİRİKLİ

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.

Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak.

Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.

Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri, akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı kurabilecek.

Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil, güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5 G bağlantısıyla alabilecek.

UZAKTAN ERİŞİMLE ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Yine bu bağlantı sayesinde arıza durumunda servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

İKİ ÇEKER 200 BEYGİR, 4 ÇEKER 400 BEYGİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Teknik özelliklerini biz belirliyoruz" dediği yerli otomobille ilgili bazı bilgiler şöyle:

Çift motorlu aracın motor gücü 150kW.

İki çeker araç 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. 200 beygir güçle 7,6 saniyede, 400 beygir güçle de 4,8 saniyede saatte 100 kilometre hızlanabilecek.

BATARYASI YARIM SAATTE YÜZDE 80'E KADAR ŞARJ OLACAK

Şarjla çalışacak ve akıllı otomobil özelliğiyle şarj bitmeye yakın uyarı verecek olan motor, hızlı şarj ile yarım saatten kısa sürede yüzde 80'e kadar şarj olabilecek. Evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj olabilecek. Tanıtımda, "Türkiye'nin şarj altyapısının da 2022'de hazır olacağı" ifade edildi.

Menzili de dolu bataryayla 300+ ve 500+ kilometre olacak

OTONOM OLACAK

Otomatik sürüş teknolojisiyle çalışacak olan otomobil, kendi kendine dur-kalk yapabilecek. Böylece trafik sıkıştığında sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Geri kazanımlı frenleme sistemi olacak.

Araç içinde 7 adet standart, 2 de opsiyonlu hava yastığı bulunacak.

Aracın tamamen yerli olarak üretileceği belirtilen bataryası tabana yerleştirilecek.

HIZI 180 KİLOMETREYİ AŞMAYACAK

Hızının da saatte 180 kilometreyi geçmemek üzere ayarlandığı belirtiliyor.

Yerden yüksek aracın yol tutuş özelliği de iyileştirilecek ve inişli-çıkışlı yollarda zorlanmadan ilerlemesi sağlanacak.

Otomobilin bagaj hacminin 500 litreyi geçmesi hedefleniyor.