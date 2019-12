Yerli otomobilin CEO'suna canlı yayında fiyat soruldu

CNN Türk'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA FİYATI SORULDU

Çelik'in; "İzleyicilerimizin dünden beri bana en çok sordukları sorulardan biri; fiyatı. Bu otomobil bugün satılıyor olsaydı fiyat aralığı ne olurdu?" sorusuna CEO Karakaş, şu yanıtı verdi: "Fiyat vermek hem ticari anlamda doğru değil. Hem de 2,5 sene sonrası için mümkün de değil. Bizim yola çıkışımız da kullandığımız mantık; rekabetçi bir otomobil olmak durumunda. Her şeyini ona göre tasarlıyoruz. Böyle bir otomobil bugün piyasada pazar payı almak isteseydi kimden pazar payı alırdı ona bakıyoruz. Konumlandırmamızı da o şekilde yaparız. Bu bir ipucu veriyor."

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks genişliği çok yüksek... Saldırgan olmayan ama kararlı bir tasarımı var otomobilimiz. Tasarım karakteri olarak saldırgan bir karakter. Doğu ile batının birleştiği bir çizgisi vardır. Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz.

İçten yanmalı motorlardan olduğu gibi önden araca hava girmesine gerek yok. O yüzden öndeki lale şeklindeki mazgallar kapatılabilir. Kırmızı otomobilimizde kapalıdır.

MARKA ADI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak. Önemli olan markanın bütün DNA'sını yansıtan bir marka ismi olmasıdır. Tasarımdaki çizgiler araçları daha güçlü ve iri gösteriyor. Prestijli ve yalın bir tasarıma sahip...

2022 sonuna doğru aracımızı çıkardıktan 18 ay sonra sedanımızı çıkarmak istiyoruz. Önce SUV pazara sunulacak. Diğer modeller kademeli olarak piyasa çıkarılacak.

ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLECEK Mİ?

Türkiye'nin otomobilini geliştirdik. Ön sipariş konusu hep sorulur. Zamanı geldiğinde siparişler alınacak. Ön sipariş için biraz erken. Biz piyasaya çıkmaya yaklaşalım, sonra ön siparişleri alırız.

Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık. Sürücüler aynadan baktığında güçlü bir tasarım görecek. Bizden bir çizgi, palabıyık gibi...

Kadın mühendislerin de çok büyük bir payı var. Yüzde 25 şu an aramızdaki kadın çalışan sayısı. Ama hedefimiz yüzde 33. Kadın tasarımcılar ve mühendisler her konuda büyük katkıda bulundular.

"BİLİM HER ŞEYİN TEMELİ"

Bilim her şeyin temeli. Siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar her şeye ihtiyacımız var. Şimdiden iyi elemanlar yetiştirmeliyiz. Nitelikli ve iyi insanları bulduk. Bizim için CV önemli değil. Öğrenme merakı olmalı. 2.'si duygusal stabilize; her şey çok hızlı değişiyor. 3.'sü entelektüel sermaye. 4.'sü insanlar arası etkileşim. Kısacası insan ilişkileri. Bunlardan biri eksik olursa biz teşekkür ediyoruz.

Bu otomobillerimiz Pininfarina'yla birlikte İtalya'da ürettik. Bizim mühdenislerimiz ve tasarımcılarımız orada çalıştı. Fabrika da kurulunca burada üretim yapılacak. Burada akan bir bandı durdurmak doğru olmaz. Prototip yapmak için fabrikaya gerek yok.

Tasarım dili olayı bir bütünsellik olayı. Biz şundan eminiz. Hedef kitlemizi biz belirledik. "Benziyor" denilen araçlarla bu araç arasında çok fark var. O benzetilen aracın ön paneli gülümsüyor mesela. Bizim ise daha saldırgan ve kestin.Tasarımlarımızı tescil ettirdik.

'Babayiğitler' bir araya geldiğinde herkes kendi alanında katkıda bulunuyor. Şirketimizin bize büyük destek verdi. Honda fabrikasını kullanmak, mühendis gözüyle değerlendirdik. O alandan daha büyük bir alana ihtiyacımız var.

"YILDA 175 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

Türkiye'deki otomotiv sektörü büyüyecek. 2022'nin ikinci yarısında araçlar üretime geçecek. Yılda 175 bin araç üretilecek. İmalatı başlamasına kadar testler ve geliştirme süreçleri önceden belli. Kasımın başında General Motors'tan birini işe aldık. Brezilyalı ve çok tecrübeli. Biz yalın bir organizasyonuz. Herkesi tecrübesini nerede daha iyi kullanırız diye bakıyoruz. Küresel rekabete hazırlanıyoruz. İş planımıza göre imalata başladıktan 2 sene sonra ihracata başlamalıyız.

Elektrikli araçların çok büyük bir aşınma sorunu olmadığı için yedek parça çok önemli olmayacak. Parça ihtiyacı az olacak. Yıllarını vermiş Türk şirketleri ve yabancı sermaye ile çalışıyoruz. Hepsiyle sözleşmeler imzaladık.

"BU BİR OTOMOBİL DEĞİL, YÜRÜYEN BİLGİSAYAR"

Aracımız yetişse de fuarlarda göstermeyeceğiz. Biz otomobilden fazlasıyız. Biz gidersek Barcelona'ya gideriz. Los Angeles'a gideceğiz. Bu çünkü bir otomobil değil bu yürüyen bir bilgisayar.

Ana sanayi tedarikçilerinin dönüşümünü gerçekleştirmesi lazım. Daha sonra satış sonrası servisleri konuşacağız. Elektrikli otomobilin ihtiyaçları çok farklı.

400 beygiri hissedersiniz. Koltuğa yapıştırır. Sessiz. 0'dan 100'e 4,6 saniyede çıkıyor. Batarya aşağıda olduğu için iç hacmi çok büyük. Kendi klasmanının en geniş iç hacmine sahip olacak.

"FABRİKANIN TEMELİ 2020 MAYIS'TA ATILACAK"

İş planımızda birden fazla model olmalı. 4-5-6 modelle, 15 sene içerisinde piyasada olacağız. Pil teknolojisi değişecek devamlı. Bu işi çok iyi bilen 5-6 şirket var onlarla da çalışacağız elbette. Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 19'u yerlidir. Biz ise yüzde 51 sözü verdik. 3. modelimizde yüzde 68'e çıkarma sözü verdik.

TOGG'un borsaya açılması gibi bir ihtimal var. Ama yapacak daha işlerimiz var. Böyle bir şey mümkün olacaktır. 2020 mayısta fabrikanın temeli atılacak. Devlet bu araca büyük destek verdi. Toplam 30 bin araç garantisi var devlet tarafından. 5 sene içerisinde 30 bin alım yapılacak."