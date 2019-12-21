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Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu. Birçok kişi aracı İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 conseptine benzetti.

21.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 'ta 'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

PİNİNFARİNA ŞİRKETİNİN TASARIMINA BENZETİLDİ

Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu.

SIR PERDESİ 27 ARALIK'TA KALKACAK

Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi. 27 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak.

Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 conseptinden görüntüler;

Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak?

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Aralık, Gebze, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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