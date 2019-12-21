Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün tanıtım toplantısı tarihini verdiği yerli aracın ilk görüntülerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı. Varank'ın paylaştığı, yerli otomobilin brandayla kaplı ilk görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar bakanın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tutarken bakanın paylaştığı fotoğraflar, yerli otomobilin ebatlarıyla ilgili tartışmalara sebep oldu.

"UMARIM VARANK'IN BOYU KISADIR"

Sosyal medya kullanıcıları, bakanın paylaştığı fotoğraflardan yola çıkarak bir hafta sonra görücüye çıkacak yerli otomobilin yüksek olduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Umarım Mustafa Varank'ın boyu kısadır" temennisinde bulundu. Bakan Varank da bu temenniye cevap olarak, "Boyum zaten kısa da, böyle temenni mi olur ya :(" şeklinde yanıt verdi.

YERLİ OTOMOBİL "SUV TİPİ" OLACAK İDDİASI

27 Aralık günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı gerçekleşecek olan yerli otomobilin ebatları tartışma konusu oldu. Aracın yüksek olduğunun iddia edilmesi üzerine; uzmanlar, yerli aracın "SUV" tipi olacağını iddia etti. SUV tipi araçlar yerden yüksek olmalarıyla bilinen 4x4 çekişli araçlardır.