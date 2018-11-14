Yerli Otomobilin İlk Prototipi 2019'da Üretiliyor

Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması
Yerli otomobil üretme çabaları sürüyor. Yerli Otomobilin ilk Prototipi konusunda açıklama geldi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank
, yerli otomobilin prototipinin 2019'da üretileceğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank sunumunda yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi.
Yerli Otomobilin ilk Prototipi 2019!
Varank " Türkiye
'nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak" dedi.
Yerli Otomobil konusunda uzun süredir devam eden farklı çalışmalar var. En son Vestel
bu konuda bir patent başvurusu yapmıştı.
Vestel'in Yerli Otomobilinin İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı.
Vestel Veo için Patent Başvurusu Yaptı. Vestel'in yerli otomobilinin ilk görüntüleri.
Vestel Elektroniğin yeni otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. Vestel VEO adını verdiği yerli otomobilin ilk görselleri. Yerli otomobil üretecek beş babayiğitten birisi olan Zorlu Grubu
, ilk yerli otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. Yaptığı başvuruda otomobilin kısmi detayları da belli oluyor.
Mustafa Varank,Vestel
14 Kasım 2018 Çarşamba 03:35