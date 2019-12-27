Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ön gösterimi yapılan Türkiye'nin en önemli milli projelerinden yerli otomobil vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Tören sonrası yerli otomobili inceleyen vatandaşlar otomobilin oldukça güzel tasarlandığını dile getirdi. Otomobile ilk yabancı talip ise Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu.

YERLİ OTOMOBİL BEĞENİ TOPLADI

Türkiye'nin en önemli milli projeleri arasında yer alan yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı. TOGG Grubu tarafından yapılan yerli otomobilin ön gösteriminin ardından programa katılan davetliler yerli otomobili yakından inceleme fırsatı buldu. Sahneye çıkan vatandaşlar yerli otomobil ile aynı karede fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, üretilen yerli otomobil vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

İLK YABANCI TALİP UKRAYNALI

Ön gösteriminin ardından beğeni toplayan yerli otomobile ilk yabancı talip ise Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yaptığı paylaşımda, "Elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanmamın yanı sıra, elektrikli otomobili sevenler için bir hit olabileceğini düşünüyorum" dedi.