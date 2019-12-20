Haberler » Güncel » Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak - Haber

Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin örtülü fotoğrafını paylaştı.

20.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:00 Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin örtülü fotoğrafını paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil için "27 Cuma günü 'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" açıklaması ardından yerli otomobilin örtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
YERLİ OTO SÜRECİ
2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hız kazandı. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, imzalandı. Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.
(İHA)

Mustafa Varank, Aralık, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10   Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:05   Bozüyük'te ustalar kursiyerlerle buluşmaya devam ediyor - Haber
16:05   DTSO Başkanı Şahin "Düzcenin sesini daha iyi duyuracağız" - Haber
16:05   İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası - Haber
16:05   Oltu'da 'Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık' konferansı düzenlendi - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
20.12.2019 16:11:38