Haberler » Ekonomi » Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj - Ekonomi

Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Yerli otomobil, saatlerce "yerli oto" etiketiyle Twitter gündeminde birinci sırada yer alırken, tanıtımın yapıldığı sırada Alman sitesi skandal bir habere imza attı.

27.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:28

Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu. Yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende tanıtıldı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği yerli otomobilin tanıtımı, 'da uzun süre "yerli oto" etiketiyle gündemde yer alırken, tanıtımın yapıldığı sırada Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi skandal bir habere imza attı.

YERLİ OTOMOBİL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobil, sosyal medya mecralarını da salladı. Twitter'ın "World Wide" (Dünya çapında) kategorisinde "#Yerlioto" hashtag'i ile saatlerce birinci sırada yer aldı.

ALMANLARDAN SKANDAL MESAJ

Yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı sırada, Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi skandal bir habere imza attı.

Son dakika: Örtü kalktı! İşte milyonların beklediği yerli otomobilSon dakika: Örtü kalktı! İşte milyonların beklediği yerli otomobil

Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı ErdoğanYerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı

Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj

Deutsche Welle, Twitter, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:54   Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:54   Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:54   Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:52   Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:52   Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:27   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız - Ekonomi
18:10   Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj - Ekonomi
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı - Ekonomi
16:33   Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! - Ekonomi
16:23   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi - Ekonomi
27.12.2019 19:15:15