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Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi

Yerli otomobilin fabrikasının kuruluşuyla ilgili yarın yapılması planlanan tanıtım toplantısının ertelendi.

11.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:31
Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Yerli otomobilin fabrikasının kuruluşuyla ilgili yarın yapılması planlanan tanıtım toplantısının ertelendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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