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Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Yerli aracın tasarım hikayesi mini bir belgesel ile yayınlandı.

11.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:42
Yerli aracın tasarım hikayesi mini bir belgesel ile yayınlandı.
'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, #TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.
(İHA)
Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Türkiye, TOGG, Güncel

Kaynak: İHA


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