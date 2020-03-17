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Yerli otomobilin üretileceği fabrikada 2 bin kişi çalışacak

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Çevresel Etki Değerlendirmesi" (ÇED) toplantısı gerçekleştirildi.

17.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:08
Yerli otomobilin üretileceği fabrikada 2 bin kişi çalışacak

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, "Çevresel Etki Değerlendirmesi" (ÇED) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yerli otomobilin üretileceği fabrika inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı belirtildi.

Toplantı, Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı öncesi salon koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edilirken, katılımcılara ise maske dağıtıldı. Fabrika ile ilgili sunumun izlenmesiyle başlayan toplantıda, katılımcılara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın, Şube Müdürü Ahmet Çakmak, mühendisler Ergin Demiral ve Mehmet Yıldırım ile ÇED çalışmasını yapan firmanın yetkilisi Mehmet Battal tarafından bilgiler aktarıldı. Toplantıya ayrıca, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

FABRİKA İNŞAATINDA 2 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Sunumda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikada 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fabrikanın kurulacağı 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik arazinin irtifak hakkının 49 yıllığına TOGG'a devredildiği vurgulanan sunumda, inşaat aşamasında kazı alanından 200 bin metreküp hafriyat çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Gemlik, Bursa, TOGG, Ekonomi

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