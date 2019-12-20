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Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Bugün ilk görüntüleri servis edilen yerli otomobillle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta tanıtılacağını açıkladığı yerli otomobilin üç modeli görücüye çıkacak. İki elektrikli SUV modelinin yanı sıra bir de sürpriz model tanıtılacak.

20.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:46

Habertürk'te yer alan habere göre yerli otomobilin 27 'taki tanıtım etkinliğinde iki farklı elektrikli SUV model vitrine çıkacak. Bunların yanı sıra bir de sürpriz model tanıtılacak. 'de tüketiciler Avrupa'nın aksine en çok sedan modelini tercih ettiği için sürpriz modelin hatchback yerine sedan olması bekleniyor.

Her üç modelin de elektrikle çalıştığı belirtilirken, prototip modellerin Türkiye'nin gözü önünde küçük bir tur atacağı belirtiliyor. Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'ndeki yerli otomobil sunumunu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürkan Karakaş yapacak.

YERLİ OTOMOBİLİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin ilk görüntülerine yer vermişti. Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği fotoğraflar şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANACAK

Yerli otomobilin Türkiye'nin beğenisine sunulmasına sayılı günler kaldı. TOGG, yerli aracın yürüyen prototipini 27 Aralık'ta düzenlenecek bir toplantıda gösterecek. Yerli otomobilin tanıtım toplantısında, aracı ilk kez Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanması bekleniyor.

Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildiSon dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi

Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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