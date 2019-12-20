Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Habertürk'te yer alan habere göre yerli otomobilin 27 Aralık'taki tanıtım etkinliğinde iki farklı elektrikli SUV model vitrine çıkacak. Bunların yanı sıra bir de sürpriz model tanıtılacak. Türkiye'de tüketiciler Avrupa'nın aksine en çok sedan modelini tercih ettiği için sürpriz modelin hatchback yerine sedan olması bekleniyor.

Her üç modelin de elektrikle çalıştığı belirtilirken, prototip modellerin Türkiye'nin gözü önünde küçük bir tur atacağı belirtiliyor. Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'ndeki yerli otomobil sunumunu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürkan Karakaş yapacak.

YERLİ OTOMOBİLİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin ilk görüntülerine yer vermişti. Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği fotoğraflar şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANACAK

Yerli otomobilin Türkiye'nin beğenisine sunulmasına sayılı günler kaldı. TOGG, yerli aracın yürüyen prototipini 27 Aralık'ta düzenlenecek bir toplantıda gösterecek. Yerli otomobilin tanıtım toplantısında, aracı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanması bekleniyor.