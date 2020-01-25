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Yerli otomotiv şirketi Polonya'da ihale aldı

Karsan, Polonya'nın Plock Belediyesi için açılan otobüs ihalesinin kazananı oldu.

25.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:24Yerli otomotiv şirketi Polonya'da ihale aldı
Karsan, 'nın Plock Belediyesi için açılan otobüs ihalesinin kazananı oldu. Daha önce Polonya'ya 41 adet araç teslim eden marka, bu kez de Plock kentinde hizmet vermek üzere 7 adet dizel araç teslim edecek.

Yerli otomotiv devi Karsan, Polonya'nın Plock kenti için düzenlenen ihaleyi kazandığını açıkladı. Marka, ihale kapsamında Plock Belediyesi'ne 7 adet Atak model araç teslim edecek. Araçlar, Plock'un tarihi dokusu ve kenti ikiye bölen nehir çevresindeki yoğun balıkçılık faaliyetleri gibi etkenlerden dolayı, maksimum 12 metre otobüslere izin verilebilen ulaşım ağında avantaj sağlayacak.

"2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya'ya gerçekleştirmekteyiz"

Polonya'ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini ve Plock kentine yönelik açılan yeni ihalenin de Karsan tarafından alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya'ya gerçekleştirmekteyiz. Plock kentinin dokusuna uygun ve konforlu Atak otobüslerimizi, bölgenin ulaşımına sunacağımız için mutluyuz." diye konuştu. - İSTANBUL

Karsan Otomotiv, Polonya, Araç, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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