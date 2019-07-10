10.07.2019 00:31
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Yerli programlanabilir mini drone Arıkovanı'ndan havalanacak

Yerli programlanabilir mini drone Arıkovanı'ndan havalanacak Hedef; 100 bin TL destek toplamakİSTANBUL - Yerli programlanabilir mini drone, hayata geçmek için Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yerini aldı.

Yerli programlanabilir mini drone Arıkovanı'ndan havalanacak
Hedef; 100 bin TL destek toplamak
İSTANBUL - Yerli programlanabilir mini drone, hayata geçmek için Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yerini aldı. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar programlama öğretebilen, internet bağlantılı her cihazdan kontrol edilebilen bir drone yazılımı geliştirme kartı olan ESPcopter'ın arkasında iki yıllık bir AR-GE çalışması var.
Geleceğin teknolojilerine önem veren Turkcell, yerli mini drone'u Arıkovanı'na dahil etti. Girişimcilerin desteklendiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yer bulan ESPcopter isimli drone, meraklılarına kavuşmak için 100 bin TL hedefiyle yola çıktı.
Küçük boyutlu, internete bağlanma özelliğine sahip bir drone yazılımı geliştirme kartı olan ESPcopter yaklaşık iki yıllık bir AR-GE sonucunda ortaya çıktı. İnternet erişimi olan her cihazdan kontrol edilebilen cihaz, özel ara yüzleri sayesinde 10 yaşından büyük herkese eğlenerek kodlama öğrenme imkanı sunuyor.
ESPcopter'ın Arıkovanı'ndaki hedefine ulaşması ve seri üretime geçebilmesi için 34 gün ve 62 bin TL kaldı.
Turkcell bir video ile söz konusu yerli drone'un teknolojisi hakkında detayları paylaştı. Yerli programlanabilir mini drone Arıkovanı'ndan havalanacak
Kaynak: İHA
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

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