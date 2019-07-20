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Yerli proje hayat bulmaya devam ediyor

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından başlatılan "Doğal Yaşam ve Üretim Çiftlikleri" projesi genişlemeye devam ediyor.

20.07.2019 12:12 Yerli proje hayat bulmaya devam ediyor

Yerli üretime ve çiftçilere destek vermek amacıyla başlatılan projede Hatay'a ait karakılçık, ali bayır ve kılçıksız buğday tohumlarını toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, elde edilen buğday tohumlarını üreticilere dağıttı.

Yayladağı'nın en kırsal bölgesi olarak dikkat çeken Çandır Mahallesi'nde üreticilere yerli,sağlıklı ve GDO'suz buğday tohumlarını veren Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Mustafa Dönmez, projenin detayları ile ilgili bilgi verdi.

Üreticilere verilen buğday tohumlarını vatandaşların kendi tarlalarına ekeceğini ve elde edecekleri hasadın bir miktarını kendileriyle paylaşacaklarını ifade eden Dönmez, böylelikle projeyi kent geneline yayacaklarını belirtti.

Büyükşehir yetkililerinin gerçekleştirdiği bu anlamlı projede yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yayladağılı vatandaşlar, yerli tohumların üretilmesinde ve kullanılmasında öncülük eden Başkan Savaş'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler
Yayladağı, Hatay, Güncel

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