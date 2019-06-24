24.06.2019 11:19
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Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü

Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla önceki günlerde kilosu 20 liradan satılan sarımsak 8 liraya kadar düştü.

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla önceki günlerde kilosu 20 liradan satılan sarımsak 8 liraya kadar düştü.

Önceki haftalarda başka illerden pazara getirilen sarımsağın 20 liradan arasında satıldığını söyleyen ilçeye bağlı Ulaşlar köyünden sarımsak yetiştiricisi Osman Arı ," Köyde hasadını yaptığımız yerli sarımsağı bu hafta 8 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Zamanında yaptığımız çapa ve sulama sayesinde sarımsaklarda kendine has tat oluşmaktadır. Bu nedenle vatandaş ucuz ve organik olması nedeniyle yerli sarımsağı tercih etmektedir" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Osman Arı , Hisarcık , Kütahya , Ekonomi

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