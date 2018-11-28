Yerli "Sensör" İşitme Engelini Ortadan Kaldıracak

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:11



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:11

ENGİN ÖZEKİNCİ - İstanbul'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bölgesinde bir Ar-Ge şirketi, biyonik kulak olarak bilinen "koklear implant sensörü" üretti.Doğuştan veya çeşitli nedenlerle işitme kaybı olan hastalara uygulanan koklear implant, hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiriyor. Seslerin şiddetini yükselten işitme cihazlarının aksine, koklear implant beyne ses sinyalleri sağlamak için iç kulağın hasarlı parçalarının görevini üstleniyor.Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta 2016'da kurulan Genmel Ar-Ge şirketinde doktor ve mühendislerin uzun soluklu çalışması sonucu, mevcutlarına göre çok daha etkin ve kullanışlı koklear implant tasarlandı.TÜBİTAK'tan alınan destekle koklear implant projesine başlandı. İşitme engellilerin duymasını sağlayacak projede, patent ve belgelendirme çalışmaları sürüyor.Koklear implantın tamamının üretilmesine yönelik tasarım ve üretim çalışmasının devam ettiği projede, 2020'de seri üretim hedefleniyor.Yerli ve milli koklear implant üretiminin heyecanını duyan proje sahipleri, piyasada 20 bin avroya satılan ürünü, yarısından daha düşük fiyata satmayı planlıyor.Şirketin genel müdürü, Yıldız Teknik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Serkan Kurt, AA muhabirine çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı."Havuza da girebilir, banyo da yapabilir"Yıldız Teknopark'taki şirkette, aralarında doktor ve mühendislerin yer aldığı akademisyenlerin bir araya geldiği bir ekiple Ar-Ge ve inovasyona yönelik yerli ve milli projeler yürüttüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:"TÜBİTAK'ın proje desteğiyle koklear implant için sensör geliştirdik. Ekibimiz çok güçlü. Kulak burun boğaz uzmanı, odyoloji uzmanı doktorlar, yazılım ve donanım mühendisleri var. Şirket ortağım Doç. Dr. Raşit Cevizci'nin koklear implant ameliyatlarında ciddi tecrübesi var. Yaptığımız tasarımla artık kulağın dışında olan üniteleri iptal ediyoruz. Kulak içine tamamen gömülü bir sistem tasarladık. Bu sayede hasta, havuza da girebilir, banyo da yapabilir. Bazı olumsuz sesleri daha iyi filtreleme özelliği ile hastanın daha iyi işitmesine imkan sağlıyor."Sensörün, cerrahi açıdan da büyük kolaylıkları olduğuna dikkati çeken Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'de 20 bin avro civarında satılan biyonik kulak olarak adlandırdığımız koklear implant ürününü seri üretime geçirdiğimizde yarı fiyatından daha da aşağısında dünya piyasasında yer alacak. Bunun en zor kısmı olan sensörüydü ve bunu başarıyla tamamladık. Şimdi ikinci aşamada kulağın içindeki salyangoz denilen kısma giren prob tasarım ve yazılım geliştirme sürecimiz var. Bunları da bitirdikten sonra yerli ve milli tasarım koklear implantı seri üretime hazır hale getireceğiz.""Avusturya'dan bir şirket projeyi çok beğendi"Kurt, projenin patent ve belgelendirme aşaması için başvuruları yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"İşitme kaybını tamamen ortadan kaldırıyor. Her bin canlı doğumda 1 ila 3 arasında işitme kaybı oluyor. Bunlara 1 ila 4 yaş arasında koklear implant dediğimiz bu cihazın takılması gerekiyor. İşitme kaybına uğramış yetişkinlere de bu cihaz takılıyor. İşitme kaybına uğramış kişilerin duymasını sağlıyor. İşitme engeli ortadan kalkacak. Bunu da yerli, mili ve daha yüksek teknolojiyle gerçekleştireceğiz. Deneysel çalışmalarını yaptık. Sinyal analizi çok başarılı. Gürültüyü ciddi oranda filtrelediğimizi gördük. Bu alanda büyük başarı. Bazı test süreçleri devam ediyor. Çalışmalarımızı duyup gelen, dünyanın önde gelen firmalarından Avusturya'dan bir şirket projeyi çok beğendi."