Yerli Siber Güvenlik Fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak!

Teknopark İstanbul 'un Türkiye 'de siber güvenlik alanında girişimcilerin yenilikçi, sürdürülebilir ve ticarileşebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği yarışmaya; Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul da destek veriyor. 5 Mart 2020 tarihine kadar başvuru yapan takımlar arasında seçilecek 16 takım 20-21 Mart 2020 tarihinde Teknopark İstanbul 9A blokta kıyasıya yarışacak. Etkinlikte birinci olan ekip 25 bin TL, ikinci olan ekip 15 bin TL ve üçüncü olan ekip 10 bin TL kazanacak. Finalist olmaya hak kazanan takımlar 18 ay süreyle Cube Incubation'da ofis imkanlarından ücretsiz yaralanacak ve ICWC etkinliğinde stant açabilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 25-28 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek SAHA EXPO'da gerçekleşecek. Yarışmaya https://siberguvenlikfikiryarismasi.org adresinden başvuru yapılabiliyor.

Siber güvenlik Türkiye'de ve dünyada artan siber tehditlerin de etkisiyle hızla büyümeye devam eden bir sektör. Dünyada her hafta ortalama 124 bin siber saldırının gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin siber güvenliğe vermesi gereken önem açıkça görülüyor. Ülkemizdeki siber güvenlik pazarının çok büyük bir bölümününün yabancı şirketler tarafından domine edildiği de dikkate alındığında bu sektörde global arenaya sunulabilecek kalitede ürün üretebilme kabiliyeti kazanmak; hem ihracat potansiyeli hem de ülkemiz içerisindeki kritik siber altyapıların korunması için gereken bilgi birikimine sahip olunması açılarından büyük önem taşıyor. Türkiye'ye teknoloji alanında her açıdan değer katmayı amaçlayan Teknopark İstanbul da bu noktadan hareketle geçen yıl yoğun bir katılımla düzenlediği Siber Güvenlik Fikir Yarışması'nı ikinci kez düzenleyeceğini açıkladı.

Ülkemizin gelişmesi için var gücüyle çalışmaya devam eden ve başarılarını siber güvenlik endüstrisine de yansıtmayı amaçlayan Teknopark İstanbul'un Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul destekleriyle düzenleyeceği yarışmanın başvuruları 5 Mart 2020'de sona erecek. Siber Güvenlikte Yapay Zeka Çözümleri, Zararlı Yazılım Çözümleri, Finans/Bankacılık Güvenlik Uygulamaları, Adli Bilişim ve Olay Müdahale Uygulamaları, Endüstriyel Kontrol Sistemleri Güvenliği, IoT Güvenliği, Mobil Güvenlik, BlockchainGüvenliği, Bulut Güvenliği, Siber İstihbarat, Veri Güvenliği ( DLP Veri Sınıflandırma ) gibi kategorilerde düzenlenecek yarışmanın ödül töreni ise 25-28 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA EXPO etkinliğinde gerçekleşecek.