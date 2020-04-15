Yerli solunum cihazında seri üretim başladı

Türkiye , yerli ve milli kaynakları ile koronavirüsle mücadele ediyor. Ülkemizde koronavirüs yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin yanında yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda koronavirüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli ve milli mekanik ventilatör (solunum cihazı) de önemli bir adım atıldı.

BAKANLIĞA 5 BİN ADET TESLİM EDİLECEK

Modül Grup tarafından üretilen solunum cihazlarında seri üretime geçildi. Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Yerli olarak üretilen "Oxivent" isimli solunum cihazlarının görüntüsü sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.