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Yerli üretim ve yerli yazılımla entübasyon daha kolay

Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının kişisel korunmasına yönelik adımlar Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de atılıyor.

08.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:41
Yerli üretim ve yerli yazılımla entübasyon daha kolay
Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının kişisel korunmasına yönelik adımlar Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde de atılıyor. Yeni üretilen malzeme ve kameralı sistem ile doktorlar ve sağlık çalışanları video laringoskop ile artık hastalarla mesafeyi koruyarak daha rahat entübasyon yapabilecek.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Bilim Sanat Merkezi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan yazılım ve 3D yazıcı ile üretilen sistem sonrası video laringoskop ile entübasyon artık daha kolay uygulanacak.

Turgutlu Devlet Hastanesi ile Turgutlu Bilim Sanat Merkezinin ortaklaşa ürettiği fikir ile MCBÜ Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi yazılım mühendisliği öğrencileri ile geliştirilen sistem ile yazılım ve 3D yazıcı ile üretilen sistem sonrası video laringoskop ile entübasyon artık daha kolay uygulanacak.

Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli Anestezi Uzmanı Doktor Banu Taylan, "Cihazımızı denedik ve 2-3 hastamızda uygulama yaptık. Hem kullanıma daha kolay hem enfeksiyon riski daha az hem de steril edilebilir malzemeler ile üretilmesi bu süreçte en önemli detaylardan biri. Bizim işimizi daha da kolaylaştırdı ve daha güvenli bir ortam hazırladı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Yazılımını ve 3D yazıcı ile malzemenin üretimin kendilerinin yaptığını ifade eden Turgutlu BİLSEM Müdürü Levent Uz, "Teknoloji fakültesi öğrencilerimiz ile yazılımımızı yaptık ve malzemeyi ürettik, takılan HD kamera ile rahat görüntülemeyi sağladı. Filamet malzemeden üretildiği için doğal bir madde ve temizliği kolay." ifadelerini kullandı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Turgutlu Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergun ise, "BİLSEM'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Pandemi bize bir çok şey öğretti. Bu hamle ile hasta ve sağlık çalışanının mesafesini koruyacağız. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Turgutlu, Manisa, Güncel
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