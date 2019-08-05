"Yerli üretim yapan firmalarımız ivmeleniyor"

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yaptıkları ortak basın açıklamasında, 23 Mayıs 2019 tarihinde Ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı uygulamaya alınan İvme Finansman Paketi kullanımları sonucunda yerli üretim yapan firmaların ivmelendiği belirtildi.

İvme Finansman Paketi'ni uygulamaya alan üç bankanın ortak açıklamasında şu değerlendirmeler yapıldı:

"Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için Ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren Sanayi Sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile Soya, Ayçiçeği, Mısır ve Yem Üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.

"Temmuz 2019 sonu itibariyle üç Bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında; 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar lira kredi limiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar lira kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve Büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir."

Kullandırılan kredilerin sektör bazında miktarları ve payları şöyle açıklandı:

Makine ve teçhizat sektörü 665 milyon lira ile yüzde 39,

Yem üretimi 310 milyon lira ile yüzde 18,

Soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği üretimi 290 milyon lira ile yüzde 17,

Kimya ve plastik sektörü 170 milyon lira ile yüzde 10,

Gıda sektörü 90 milyon lira ile yüzde 5.0,

Tekstil sektörü 45 milyon lira ile yüzde 3.0 pay alırken, diğer sektörlerin toplam payı yüzde 8.0 oldu.

Kaynak: DHA