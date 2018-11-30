Yerli Üretimle 80 Milyon Dolar Ülkede Kaldı

İLYAS GÜN - Samsun
'da 4 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda, dünyada 3 ülkenin üretimini yaptığı tramvay teker bandajı projesi hazırlayan Türk mühendisler, yıllık 80 milyon doların Türkiye
'de kalmasını sağladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. AŞ (SAMULAŞ), şehir içinde kullandığı tramvayların parçalarını tek tek yerlileştiriyor.
İtalyan ve Çin
tramvaylarının 21 parçasını yerlileştirerek tasarruf sağlayan SAMULAŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Mühendislik Fakültesindeki bilim insanları ile tramvayların ithal edilen teker bandajlarının üretilmesine yönelik proje geliştirdi.
SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tramvay taşımacılığında çoğunlukla ithal araçların kullanıldığını söyledi. Tramvayların yedek parçasının pahalı olması nedeniyle yerli ve milli üretime yöneldiklerini vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:
"İthal tramvaylarda yedek parçaları yerlileştirme ve millileştirme projelerini hayata geçiriyoruz. Bu araçlara ait 21 parçayı yerlileştirdik. Tramvay teker bandajı hem kendilerine hem de Türkiye'nin diğer illerinde kullanan belediyelere büyük bir külfet getiriyordu. Biz de bunun önüne geçebilmek için 2014 yılında yerli ve milli üretim yapabilmek için çalışmaya başladık." dedi.
Gürkan, OMÜ Mühendislik Fakültesinin bilim insanları ile tekerleklerin yerlisinin üretimi için proje hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:
"Projeyi tamamladıktan sonra Türkiye'de bu parçanın üretimini yapabilecek firma aradık. Ankara
'da OSTİM'de her türlü büyüklükte halka dökme teknolojisine sahip işletmemizi bulduk ve çalışmalara başladık. Ardından üretilen teker bandajı üzerinde mikro yapı, kimyasal analiz, kesme, kopma ve mukavemet testlerini yaptık ve ürün bu testleri başarı ile geçti."
"İthal muadiline göre fazlası ile performans sağlayacak"
Bundan sonra bir tramvay setinde üretilen teker bandajının tamamının testine başlayacaklarını ifade eden Gürkan, "Aldığımız teknik veriler, ürünün ithal muadiline göre fazlası ile performans sağlayacağı yönünde. Bu bizleri mutlu ediyor ve daha çok yerli ve milli üretime yönlendiriyor." diye konuştu.
Türkiye'deki tüm tramvay işletmesi yapan belediyelerin teker bandajını yurt dışından getirdiğini anlatan Gürkan, "Bakanlığımızın verilerine göre her yıl yaklaşık 80 milyon dolar civarında tramvay teker bandajı ithal ettiğimizi gördük. Bunun yerli ve milli üretimini yaparak bu paranın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Tramvay teker bandajı üreten firma yetkilileri ise Türkiye'deki tüm tramvayların teker bandaj üretimini yapabilecek teknolojiye sahip olduklarını kaydetti.