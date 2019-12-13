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"Yerli Üretir Milli Tüketir" etkinliği düzenlendi

Düzce'de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:59
'de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.
Cedidiye Meyda'nında 55 stant kuran kadınlar, ürettikleri el işi halı kilim, hediyelik eşya, yemek, tatlı gibi ürünleri, vatandaşların beğenisine sundu.
Çeşitli ikramların da sunulduğu etkinlik 2 gün boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.
Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, kadınların emeğinin ekonomiye katkı için hazırlanan bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kadın emeğini ön plana çıkarıp değer katan bir program. Kadınlarımızı hem siyasete katılımları hemde iş hayatına katılımları noktasında destekliyoruz. 2002'den bu yana bu konuda ciddi bir fark oluştu. Kadın eli değmeden hiçbir şey olmuyor. " dedi.

AK Parti, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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