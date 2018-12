Yerli Ürünleri Satın Alma Bu Yıl Arttı"

11 Aralık 2018 Salı 14:48



Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı İstanbul Perakendeciler Derneği'nin (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ulu, yerli ürünleri satın almanın bu yıl yüzde 20'lerin üzerinde arttığını bildirdi.İstanbul PERDER ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) etkinliği, WOW Convention Center'da başladı.Etkinlikte konuşan İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ulu, etkinliğin her geçen yıl büyüdüğünü ifade ederek, kendilerinin yerel perakendeyi temsil ettiğini söyledi.Eskiden ilkokullarda "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" gibi bir slogan olduğunu belirten Ulu, "Biz bunun tekrar yaygınlaşmasını arzuluyoruz. Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ürettikleri ürünlerin İstanbul pazarında yer alabilmesi için çaba ve gayretimiz var. Onların satış temsilcileri ile bizim satın almacılarımız, kategori yöneticilerimiz burada iş ve ticaret konuşacaklar." şeklinde konuştu.Ulu, etkinliğin 2 gün süreceğini aktararak, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız, yerli ve millilikten bahsediyor. Biz bu manada kendimizi çok önemsiyoruz. Biz bu ülkenin gerçek ve yerli perakendecileriyiz. Bizim satışa sunduğumuz ürünlerin yüzde 5'i yabancı, yüzde 95'i hizmet tezgahlarında satışa sunduğumuz süt ürünlerimiz, sebze-meyve ve taze ürünleri de katarsak zaten yerli... Yerli ürünleri satın alma bu yıl yüzde 20'lerin üzerinde arttı. Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye ilk önce biz start verdik. Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye çok ciddi katkı sunduğumuzu söyleyebilirim. Şükürler olsun ki dövizin düşmesi ile ülkede enflasyon oranları gün gün, ay ay düşüyor. Biz de bundan dolayı son derece mutluyuz."Yöresel ürünler için özel alan oluşturulduVerilen bilgiye göre, geçen yıl 70 firmanın katıldığı ve 3 bin 600'ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Yerli Market Haftası etkinliği, "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Etkinliğin ana sponsoru Arpacıoğlu olurken, gala sponsorluğunu Kılıçlar üstlendi.Ofçay, Parex ve Tat Kimya'nın kurumsal sponsor tercihiyle yer aldığı etkinlikte, Sleepy resmi sponsor, Teksüt, Viking Temizlik ve Karaali Çay ise destek sponsoru oldu. Özel kategoride yer alan Şen Piliç, aktivite sponsoru olarak katkı sağlamaya devam ederken, Yanındayız Derneği de etkinliğin sosyal sorumluluk partneri olarak belirlendi.Fuara stantlı katılan firmalar ise Akyıldız Tente, Arslanoğlu, Aydos Et, Bağcı Zeytin, Banat, Bereket Döner, Besin Kuruyemiş, Beta Çay, Doğadan, Doğanay Gıda, Doytat Baharat, Ensar Tekstil, Evliya Şekerleme, Evyap, Focus Pazarlama, Gülbudak, Gürsoy, Hacılütoğulları, Henkel, Hero Baby, Hobby, Indomie, İskenderoğlu, Kılıçlar Kozmetik, Kilikya, Mesh, Meysu, Mixmey, Modern Çikolata, Nescafe, Ohbe İçecek, Olca Salça, Olea Zeytin, Osso Kahve, Pine, PNG, Sensormatic, Seyidoğlu, Simurg, Şölen Çikolata, Tex, Uno, Untad, Üçel Helva, Üçge Elektronik, Veg and Bones, Verifone, VKF Renzel, Yonca Gıda ve Yöre Süt oldu.Yerli Market Haftası'nda bu yıl yöresel ürünler için özel bir alan oluşturuldu. Böylece İstanbul'daki market zincirlerine ulaşmak isteyen küçük ölçekli lokal işletmelere özel koşullar sağlanarak yeni pazarlar için kapı aralandı.Etkinliğin özel formatlarından biri de önceden planlanmış B2B görüşmeleri oldu. Stantlı katılan firmalar, istedikleri yerli market zincirleri için randevu alarak 15'er dakikalık görüşmeler gerçekleştirebiliyor.Yerli Market Haftası etkinliği, yarın sona erecek.