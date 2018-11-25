Yerli ve Milli Kart "Yemekmatik" Tanıtıldı

25 Kasım 2018 Pazar 11:32



25 Kasım 2018 Pazar 11:32

Lüleburgaz'da Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, yerli bir yazılım firmasının desteğiyle hazırlanan yerli ve milli yemek kartı olma özelliğini taşıyan "Yemekmatik" tanıtım toplantısını yaptı.Lüleburgaz Lokantacılar Odası Başkanı Nihat Yaman, oda binasında düzenlediği tanıtım toplantısında, 'yemekmatik' kartının hayırlı olması temennisinde bulundu.Kartın tüm esnaf kesimini yakından ilgilendirdiğini belirten Yaman, hayata geçirilen ilk yerli kart olma özelliği taşıyan 'yemekmatik'in, iş yerlerini pos kirası ve yüksek komisyondan kurtaracağını, kullanıcılara da önemli indirimler sağlayacağını söyledi.Sermayesi, işletimi ve altyapısı tamamen yerli olan 'yemekmatik' kartının pos makinesi kullanım bedeli ve data bedeli gibi ücretleri olmadığını aktaran Yaman, isteyenlerin üye olduğu esnaf odalarından temin edebileceğini ifade etti.Finansbak'ın pos cihazı olan tüm işletmelerin sözleşme imzaladıkları anda kartın kullanıma başlanabileceğini anımsatan Yaman, "Kartın özelliği tek milli ödeme sistemi olan Troy'u kullanıyor olması. Esnaf için daha önceki yemek kartları büyük komisyonlar içerdiği için zorluk çıkarıyordu. Bu kartımız ise yerli ve milli oluşu ile daha az komisyon ile esnafa hizmet verecek. Bu sayede sektörün kullanım parası ülkemizde kalacak." diye konuştu.Kartn e-para özelliğine sahip olduğunu kaydeden Yaman, şöyle devam etti:"Banka posları ve bankalararası kart merkezi sistemlerinden geçtiği için güvenli bir altyapıya sahip. Çift bakiye özelliği sayesinde kullanıcılar bakiye yüklemesi yaparak alışveriş mağazaları, benzin istasyonları gibi yerlerden de indirim alabilecek. Çift bakiye özelliği sayesinde yemek için yüklenen bakiye sadece restoranlarda kullanılacak. Diğer alışveriş ve indirim için kullanıcı yüklediği bakiyeyi kullanacak. İlçemizde de 'yemekmatik' kullanıma açıldı. Bu avantajlı karttan vatandaşlarımız da gelip alabilirler."