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Yerli ve milli Kovid-19 test kiti üretmek için harekete geçildi

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren NANOBİZ Teknoloji AŞ tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı için yerli ve milli imkanlarla test kiti geliştirilmesi çalışmalarına başlandı.

09.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:52
Yerli ve milli Kovid-19 test kiti üretmek için harekete geçildi
ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren NANOBİZ Teknoloji AŞ tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı için yerli ve milli imkanlarla test kiti geliştirilmesi çalışmalarına başlandı.
Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu kitlerle, virüsün hızlı moleküler testleri artık yerli ve milli olarak gerçekleştirilebilecek.

Uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu süreçte, başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık bakanlıklarının destekleri alındı.
Yüksek hassasiyetli moleküler test kitleriyle Kovid-19 tanısı sahada hızla yapılabilecek. Direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem, testin sonucunu anlık cep telefonları üzerinden kayıt altına alabiliyor.
Kitlerin, gerektiğinde birinci kademe sağlık kuruluşları, mobil test istasyonları, hava alanları, sınır geçişleri ve askeri platform ve birimlerde kullanılmasını sağlayacak cihazlar da geliştiriliyor. Bunlardan biri olan ve SSB tarafından Teknoloji Kazanım Projesi olarak desteklenen "BİOSENS-Hibrit" cihazıyla Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) ve ELİSA testlerini sahada aynı anda yapabilecek kabiliyete ulaşıldı.
Firmanın Ar-Ge ekibi, çalışmalarını ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem liderliğinde yürütüyor. Ekip, öncelikle savunma sanayisinde kullanım için geliştirdikleri BİOSENS-Hibrit cihazının Kovid-19 virüsünün sahada, hasta başında ve yüksek doğrulukla moleküler tanısını yapabilecek şekilde adaptasyon çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalara ek olarak, farklı kurum ve kuruluşlardan araştırmacılarla birlikte kart test formatında hızlı antikor testlerinin geliştirme sürecinde de son aşamaya gelindi.
Öktem, söz konusu moleküler tanı kitlerinin, uzun ve zahmetli numune hazırlığı gerektirmeden hastadan alınan örneklerde 60 dakika içinde yüksek doğrulukla sonuç verebildiğini bildirdi. Kitlerin üretimi konusunda ODTÜ'de bulunan altyapıların da kullanıma alınabileceğini ifade eden Öktem, seri üretim fazına geçildiğinde oluşacak talebin karşılanması için gerekli planlamaların yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: ODTÜ Teknokent, Ekonomi
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