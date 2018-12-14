Yerli ve Milli Teknoloji" Çalıştayı

14 Aralık 2018 Cuma 11:52



14 Aralık 2018 Cuma 11:52

Bilişim Grubu ile Bahçeşehir Üniversitesince, yerli ve milli teknolojilerin turizm ile gıda sektörlerine yansıması ve geliştirilmesi gereken yönlerin tartışıldığı çalıştay düzenlendi.Bilişim Grubundan yapılan açıklamaya göre, Şişli Radisson Blu Hotel'de önceki gün Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte düzenlenen çalıştaya katılan paydaşlar, yerli ve milli teknolojiler konusunda görüşlerini paylaştı.Çalıştayda, yerli ve milli teknolojilerin turizm ile gıda sektörlerine yansıması ve geliştirilmesi gereken yönleri tartışıldı.Grup Başkanı Şenol Vatansever, açılış konuşmasında cari açığın kapatılmasında yüksek teknoloji üretiminin ve ihracatının önemini belirtti.Bu noktada paydaşlarla önemli bir inisiyatif başlattıklarına işaret eden Vatansever, "Dijital bazlı yerli ve milli teknoloji ürünlerinin belirlenmesi ve ilgili kurumlara sunulması, birbirini tamamlayan çözümler için firmaların ve kurumların birbirleriyle buluşması için üniversiteler ve STK'lar olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Ürünlerin küresel boyuta taşınması için gerekli ihtiyaçların analizi ve projelendirilmesi amacı ile çalıştaylar düzenleyeceğiz. İlgili çalıştaylara farklı ürün ve çözümler konusunda üniversitelerden uzman akademisyenlerin katılımını sağlayacağız." diye konuştu.Bahçeşehir Üniversitesi Ar-Ge ve İş Geliştirme Direktörü Ayşegül Ekin ise globalde daha güçlü olabilmenin anahtarının, ortaya fikir koyup beraber çalışmaktan geçtiğini belirtti.Her zaman daha büyüğünü yapmaya çalışırken hiçbir şey yapılamayabileceğine de dikkati çeken Ekin, "Ürünlerimize sahip çıkmamız ve geliştirmemiz, kritik öneme sahip. Yapıcı geri bildirimlerle eksiklerini tespit etmemiz ve bu ürünleri daha güçlü hale getirecek projeler yapmamız gerekiyor. Bu organizasyonu Türkiye'nin her köşesine yayabilmemiz için desteklerinizi bekliyoruz. Yerli ve milli ürün geliştiren firmaları başvuru formuna yönlendirerek ülkemizin geleceği için bir adım da siz atın." açıklamasında bulundu.Etkinlikte, "Yeni Nesil Otelcilik-Teknoloji ve Turizm" ile "Gıda Sektöründe Teknolojik İnovasyon Farklılaşması" panelleri yapıldı.