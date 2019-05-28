"Yerli ve Milli Üretim" temalı resim yarışması

İzmir
'in Bornova
ilçesindeki Özel Birikim Kolejinin organize ettiği anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için düzenlenen "Yerli ve Milli Üretim" temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kolejin Karacaoğlan
Mahallesindeki yerleşkesinde düzenlenen törende, Çocuk Eli Resim Yarışması ile İz Düşüm Resim Yarışması adıyla iki ayrı kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
Birikim Kolejinin düzenlediği yarışma ile öğrencilerin sanata olan meraklarını artırıp, bu alandaki yeteneklerini geliştirerek onlara yeni ufuklar çizmeyi amaçladığı bildirildi.
Bornova
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, Güncel
Kaynak: AA