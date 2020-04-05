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Yerli ve milli yazılımla korona virüsü yaş risk grubu belirlenebilecek

Yerli ve milli yazılımla korona virüsü yaş risk grubu belirlenebilecek Tokat'ta bilgisayar programcısı ve bir öğretim üyesi tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılımla korona virüs salgınına karşı yaş risk guruplarının hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi amaçlanıyor.

05.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:19
Yerli ve milli yazılımla korona virüsü yaş risk grubu belirlenebilecek
TOKAT - Tokat 'ta bilgisayar programcısı ve bir öğretim üyesi tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılımla korona virüs salgınına karşı yaş risk guruplarının hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi amaçlanıyor.
Tokat'ta, Bilgisayar Programcısı Mehmet Recep Erçin ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Samed İnyurt, 65 yaş üstü risk gurubunun tespit edilebileceği bir yazılım geliştirdi. Yazılım sayesinde korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların daha hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesini amaçlanıyor. Proje geliştirildiğinde ise yüz çehresi tespit edildiğinden yüz bölgesinin infrared yöntem kullanılarak sıcaklığının ölçülmesi ile daha doğru sonuçlar elde edilmesi planlanıyor. Sistemin çalışmasıyla ilgili bilgi veren bilgisayar programcısı Mehmet Recep Erçin, yüz tanımlama sistemine göre çalışan sistemle genç, orta yaşlı ve risk gurubunda olan kişilerin tespit edilebileceğini söyledi. Fotoğraf veya video karesindeki birçok kişinin kısa sürede risk gurubunun belirlenebileceğini ifade eden Erçin, sistemin droneler ve mobese kameralarına entegre edilerek kullanılabileceğine işaret etti. Sistemin donanım sıkıntısı olmadığını bir web kamarası ile dahi çalışabildiğini belirten Erçin, bu anlamda dışa bağımlılığı ortadan kalkacağını ifade ederek, "Bu proje kapsamında Cumhurbaşkanımızında belirttiği gibi 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün dışarı çıkıp çıkmadığının tespitini sağlayan, destek verildiğinde vücut sıcaklığını ölçülmesi de yapılabilecek. Ayrıca nüfus müdürlüğünde de şahısın kimliği tespit edebilecek işlemleri yapabilecek bir AR-GE yazılım projesi oldu. Bu proje ile yüzde 90 doğrulukta tespit etme şansımız var.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Samed İnyurt, yazılım sayesinde sokağa çıkan risk gurubunun hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Yazılımımızın mevcut mobese kameraları ile uyum göstermesi halinde entegre edilerek vatandaşların kimlik bilgilerinin otomatik eşleşme yapılması bu sayede hızlı ve etkin bir şekilde hem ateşinin belirlenmesi hemde gerekli sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlamak amacındayız. Bu konuda mevcut çalışmalar mevcut. Çin'de bu teknik kullanılarak hastalığın yavaşlatılması noktasında yarar sağlandığı görüşünü belirttiler. Bizlerde onlardan esinlenmediğimiz fakat aynı yola çıktığımız bir metot diyebilirim. Bu sistem sayesinde sokakta dolaşan vatandaşların etkin bir şekilde yüksek ateşe sahip olup olmadığı belirlenerek ilgili güvenlik birimimizin hastaneye gitmesine yönlendirme yapabilecektir" diye konuştu. Yerli ve milli yazılımla korona virüsü yaş risk grubu belirlenebilecek

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilgisayar, Tokat, Güncel

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Yerli ve milli yazılımla korona virüsü yaş risk grubu belirlenebilecek
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