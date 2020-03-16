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Yerli ve yabancı 250’yi aşkın caz sanatçısı, 25 mekânda sahne alacak

27. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran-14 Temmuz arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere sayıları 250'yi aşan yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un 25 mekanında ağırlayac.

16.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:00
Yerli ve yabancı 250’yi aşkın caz sanatçısı, 25 mekânda sahne alacak
27. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran-14 Temmuz arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere sayıları 250'yi aşan yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un 25 mekanında ağırlayac

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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