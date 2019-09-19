Yerli ve Yabancı Girişimciler Take Off İstanbul'da buluştu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen zirvenin Açılış Konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.

Etkinliğe 200'e yakın yerli ve yabancı girişimci, 200 uluslararası yatırımcı ve fon ile 150'nin üzerinde uluslararası mentor katıldı. Değerlendirmeler sonucunda Augmental, Auto Train Brain, Blue Visor, Iltema, Inspector Cloud, Intixel, Monicont, Otus Technologies,PakVitae, RAAV Techlabs, Respo Gadgets, Resync, Safe Tech, T Fashion, User Vision finale kaldı. Finalistlerin bugün yapacağı sunumların ardından dereceye girenler belli olacak.

Açılış konuşmasını Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar'ın yaptığı zirve uluslararası girişimciler, yatırımcılar ve basın tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının katıldığı uluslararası konferansta Samsung İnovasyon Başkanı Young Sohn ve SAS COO'dan Amir Sohrabi girişimcilere önemli tavsiyelerde bulundu. Program Kaan Akın, Henry Chi, Tamara Loseva ve Tarek Fahim'in yatırım paneliyle devam etti. Rina Onur, Barbaros Özbuğutu, Koray Bahar, Andaç Türkmen'in Türk Exitleri Paneliyle konuşmalar tamamlanacak.

Geleceğin araçlarını yapıyoruz

Take Off'un açılış konuşmasını yapan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi: "Sizlere 'Milli Teknoloji Hamlesi'nden bahsedeceğim. 2004'te Baykar'da ilk milli güdüm sistemi uçtu. 2007'de ilk defa bu araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerinde faaliyete geçti. Giderek gelişti ve 2009'da taktik İHA ilk uçuşunu yaptı. 2015'te silahlı Bayraktar İHA göreve başlayarak yurt içi ve yurt dışı operasyonlara katıldı. 2005'te ilk prototipi uçurduğumuzdaki açıklamamda beş yıl içerisinde bu projeler desteklenirse Türkiye bu alanda dünyada bir numara olur demiştik. Biz ne yaparsak yapalım mili ve özgün olacak dedik. Geleceğin yarışlarına hazırlanarak en iyisini yapabiliriz.

Bugün yurt içinde 228, yurt dışında ise ihraç ettiğimiz 20 adet Bayraktar Mini İHA faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 86 Bayraktar TB2 SİHA hizmet veriyor. Akıncı İHA ise çok daha gelişmiş stratejik görevler yapacak. Bundan dokuz ay önce çalışmaya başladığımız Cezeri ile biz 15 yıl sonrasının araçlarını yapıyoruz."

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın amaçlarını ise Bayraktar şöyle anlattı: "2017'de kurduğumuz vakıfla gençlerimizin hayal ederek, geliştirerek, geleceği inşa etmelerini istiyoruz. Yapay zekâ, karanlık fabrikalar, otonom araçlar, robotik kodlamalar teknoloji bu yöne gidiyor. 12 ilde faaliyet gösteriyoruz. Teknofest bir anlamda 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin milletle buluşma noktası. Biz istiyoruz ki insanımız, gençlerimiz bu işe gönlünü kaptırsın. Babam beni çocukken bir havacılık gösterisine götürdü. Orada içime düşen bu heyecan sayesinde ilk yerli ve milli İHA'yı ürettik.

2023'te Milli Teknoloji Hamlesine Ulaşacağız

Türkiye'nin 2023 hedeflerine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye olarak biz çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Avrupa'dan 15 yaş daha genciz. Dünyanın en büyük 13. ekonomisine sahibiz ve her yıl Türkiye'de 40 milyon turisti ağırlıyoruz. Şu anda Türkiye'de 206 üniversite var. ARGE'de çalışan kişi sayısı 10 yılda 54 binden 150 bin kişiye çıktı. Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20 iken bugün yüzde 65'e yükseldi. Biz bunu savunma sanayisine yatırım yaparak değil eğitime yatırım yaparak başardık. 2023'e kadar ARGE için çalışan kişi sayısını 300 bine çıkaracağız. Teknoloji yatırımına bütçeden ayrılan yüzde 1'lik payı 1,8'e çıkaracağız. Ayrıca 500 bin yazılımcı hedefi ve ülkemizden 10 start-up'ın global olmasını hedefliyoruz.

Sanayi sanayisinde yakaladığımız başarıyı uzay sanayisinde de başarmak istiyoruz. Bu alanda çalışan 10 bin personel var ama biz bunu 10 yıl içinde 50 bin kişiye çıkaracağız. Uzaya erişimde, fırlatma teknolojileri ve uydu sistemlerinde gelişeceğiz. 2023 yılında Milli Teknoloji Hamlesine ulaşacağımıza inanıyorum. Bu diğer ülkelere de ilham olacak" açıklamasını yaptı.

İstanbul'dan Silikon Vadisi'ne köprü kurabiliriz

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Samsung İnovasyon Başkanı Young Sohn ise konuşmasında şunları söyledi: "Take Off İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'nin kültüründen ve doğal güzelliğinden çok etkilendim. Start-up'a geldim çünkü İstanbul'dan Silikon Vadisi'ne bir köprü kurabiliriz diye düşündüm. Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor, insanları ve kültürleri birleştiriyor. Bugün 8 milyar cep telefonu dünyada kullanılıyor. Yaşamımızı daha iyi hale getirmek için neler yapabiliriz? Teknoloji şirketleri olarak ortak çalışarak daha uygun fiyatlara gelişmiş teknolojiyi insanlara ulaştırabiliriz."

Konuşmasında gelecekteki teknolojiden de bahseden Young Sohn, "Yakın gelecekte herkesin gen haritası çıkartılabilecek çünkü giderek bu işlemi yaptırma ucuzlayacak. Bu bize kendimizi tanımamızı sağlayacak. Hangi hastalığa yakalanma riskimiz var, beslenmemizin nasıl olması gerektiğiyle ilgili önlemleri almamızı sağlayacak. Bu teknoloji olamadan düşünülemez" dedi.

Birinci Olan Girişim 100.000 $ Tutarında Google Cloud Kullanım Hakkı Kazanacak

Take Off 2019'da jüri ve mentor değerlendirmeleriyle seçilecek 15 yerli girişime San Francisco'da bir haftalık hızlandırma kampı, 15 yabancı girişime ise Türkiye'de ofis kurma desteği verilecek. Birinci olan girişim 100.000 $ tutarında, altıncı olan girişim dahil (2.-6.) 5 girişim de 20.000 $ tutarında Google Cloud kullanım hakkını kazanacak.

Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getirdi. Özellikle İstanbul'un Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirildi.

Yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendirildi.