Yerli ve Yabancı turistlerin vazgeçilmez adresi

Eğlence tutkunu yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline gelen İSFANBUL Tema Park, turizme yön veren karar vericilerle ve turizmin paydaşlarıyla birlikte hazırladıkları özel eğlence paketlerini yerli ve yabancı turistlere sunuyor.

Avrupa'daki Tema Park'lar arasında "En İyi İlk 10''da

Avrupa'daki tema parklar arasında iki yıl üst üste "En İyi ilk 10 Tema Park" arasına giren İSFANBUL, toplam 600 bin m2'lik bir alana konumlandırılmış alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksinden oluşuyor. 200'e yakın mağazadan oluşan alışveriş merkezi tarafı ile 8 bin araçlık otopark kapasitesiyle yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler tarafından tercih edilme sebebi haline geliyor.

Tankut Tonger, 2023 Turizm Hedeflerini Açıkladı

"Eğlencenin başkenti" sloganı ile misafirlerine hizmet veren ve yılda yaklaşık 500 bin turist ağırlayan İstanbul'un eğlence, alışveriş ve sosyalleşme merkezi İsfanbul Tema Park'ın yönetici direktörü Tankut Tonger, turizm sektörüne yön verenlerin 'Dünya Turizm Günü'nü kutladı. "Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörü, her geçen gün ülkemize katma değer yaratarak global alanda önemli bir farkındalığa imza atıyor. Birlikte omuz omuza çalıştığımız turizme yön veren tüm paydaşların bu özel gününü gönülden kutluyorum" dedi. Türkiye tanıtımına İsfanbul Tema Park olarak sürdürülebilir katkıda bulunmayı odak noktasına aldıklarının altını çizerek İSFANBUL Tema Park'ın 2023 turizm hedeflerini açıklayan Tankut Tonger; ''2019 sezonunu henüz kapatmadık. Hala yoğunluğumuz devam ediyor. Okulların ara tatil dönemleri, Öğretmenler Günü, Yılbaşı, Sömestir gibi tatiller ve özel günler ile kış sezonunun da hareketli geçmesini bekliyoruz. Gelecek yıl hedefimiz İsfanbul Tema Park'ı 12 ay ziyaret edilebilecek bir turizm destinasyonuna dönüştürerek 1 milyon turisti parkımızda ağırlamak. Bunun yanı sıra tema parkımız, alışveriş merkezimiz ve yeni eklenecek odaları ve kongre salonlarıyla genişleme çalışmalarına başladığımız otelimiz ile İsfanbul'u dev bir resort işletmesi haline getiriyoruz. Yeni yatırımlarla mevcutta kompleks genelinde 2 milyon olan turist ziyaretçi sayısını da 3 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylelikle 2023'te Türkiye'ye gelen her 10 turistten 1'inin eğlencenin başkenti İSFANBUL'u ziyaret etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İSFANBUL Tema Park, 75 ülkede 35 bin alt acente ile aktif faaliyet yürüten, Türkiye'de TÜRSAB'a bağlı 1