Haberler» Güncel» Haber

Yerli ve yabancı ziyaretçiler Brunchers Fest'de

Türk kültürünün hafızalardan silinmeyen eşsiz tatlarıyla ve unutulmayan sofraların gelenekselliğiyle, yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Brunchers Fest kahvaltısında buluştu.

08.09.2019 12:33 Yerli ve yabancı ziyaretçiler Brunchers Fest'de
Türk kültürünün hafızalardan silinmeyen eşsiz tatlarıyla ve unutulmayan sofraların gelenekselliğiyle, yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Brunchers Fest kahvaltısında buluştu.

5 Eylül'de başlayan festivalin son gününde de, ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgi artarak devam etti. Peynirin bambaşka tatlarından zeytinin bambaşka renklerine, en güzel hamur işlerine kadar yüzlerce lezzetin yanı sıra, geleneksel Türk çayının ve kahvesinin zengin aroması da Brunchers Fest'in vazgeçilmezlerinden oldu. Bunca lezzete ve görsel şölene karşı koyamayan ziyaretçiler mutfaklarına ve damak tatlarına lezzetler katmak üzere bol bol alışveriş yaptı. Festivalde yer alan markalar halkı memnun etmenin verdiği mutlulukla birlikte, emeklerinin karşılığını da almış oldular. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, oyunlar, müzikler, kahvaltı sunumuna yönelik atölye çalışmaları ve özel organizasyonlar ise Brunchers Fest'in canlılığına hareket ve renk kattı. - ANTALYA

Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03   Manisa'da kurtuluş coşkusu
13:02   Arnavutköy'de içki firmasına yapılan 'bandrol' operasyonu kamerada
13:02   Beyoğlu'ndaki cinayet
13:00   Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan ailelere Muş'tan destek
13:00   MSB: "Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara...
12:59   Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (2)
12:59   Eczacıbaşı: "Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"