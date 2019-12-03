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Yerli yatırımla 40 ülkeye boya ihracatı yapıyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üretim tesisi bulunan bir boya firması Genel Müdür vekili Mutlu Uysal, markanın tamamı yerli yatırım ile 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

03.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22Yerli yatırımla 40 ülkeye boya ihracatı yapıyor
'nin ilçesinde üretim tesisi bulunan bir boya firması Genel Müdür vekili Mutlu Uysal, markanın tamamı yerli yatırım ile 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

1927 yılında İzmir'de kurulan DYO'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan üretim tesisi basın mensuplarını ağırladı. Firmanın Genel Müdür vekili Mutlu Uysal'ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında yılda 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olan 63 bin 316 metrekare alana kurulu tesis hakkında bilgiler verildi.

"Çevreye duyarlılık konusunda özen gösteriyoruz"

Basın toplantısında konuşan Genel Müdür vekili Mutlu Uysal, "3 tesisimiz var. Bu tesislerimizin birisi Çiğli'de, birisi Rusya'da ve bir diğeri de burada. Bu tesisimiz de inşaat boyaları ve su bazlı boyalar üretiyoruz. Daha önce çevre ödülü kazanmış bir tesis burası. Çevreye duyarlılık konusunda son derece özen gösteren bir firmayız. Bu sektörde tek yerli ve milli bir fabrika olarak kaldık. Boyanın ihracatı bir parça zor olmakla birlikte çevre ülkelerimize ihracat yapmak biraz daha kolay. Kendi sektörlerimizde ya birinci sıradayız ya da ikinci sıradayız" dedi.

"40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uysal, "Ciromuzun yüzde 6-7'si civarında bir ihracatımız var. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya markası olmak için uğraşıyoruz. Özellikle savunma sanayi de çok güçlü adımlar atıyoruz. Bunun getirdiği güçle çevre ülkelerde bir takım adımlar atıyoruz. Başka markalarla işbirliklerimiz oluyor. Hedefimiz markamızı çevresinde tanınan bir konuma getirmek" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür vekili Mutlu Uysal'ın açıklamalarının ardından basın mensuplarına tesisi gezdiren heyet, üretim aşamaları hakkında bilgi verdi. - KOCAELİ

Dilovası, İhracat, Kocaeli, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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