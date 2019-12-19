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Yerli yazarlar 20 bin tiyatrosevere ulaştı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce bu yıl altıncısı gerçekleştirilen "Ankara Buluşmaları"nda sahnelenen yerli yazarların oyunları, 6 günde 20 bin sanatseveri ağırladı.

19.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:14Yerli yazarlar 20 bin tiyatrosevere ulaştı
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce bu yıl altıncısı gerçekleştirilen " Buluşmaları"nda sahnelenen yerli yazarların oyunları, 6 günde 20 bin sanatseveri ağırladı.
DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ev sahipliğini Ankara Devlet Tiyatrosunun üstlendiği etkinlik, 10-15 Aralık'ta düzenlendi.
Diyarbakır, Ankara, Antalya, Bursa, Sivas, Erzurum, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrosu uyarlamalarıyla 11 DT sahnesinde sergilenen oyunlar, 60 temsille 20 bin sanatsevere ulaştı.
Türk tiyatrosuna yön vermek ve gelişmesini sağlamak için perdelerin bir hafta boyunca yerli yazarlara açıldığı etkinlikte, İstanbul DT'den "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" ve "Bir Nefes Dede Korkut", İzmir DT'den "Kantocu", Antalya DT'den "Buzlar Çözülmeden", Erzurum DT'den "Şapka", Diyarbakır DT'den "Amak-ı Hayal", Bursa DT'den "Keşanlı Ali Destanı", Sivas DT'den "1919: Şafak" ve Ankara DT'den "Vatan Yahut Namık Kemal", "Reis Bey", "Eyvah Nadir" ve çocuk oyunu "Yedi Kapılı Kent" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, seyircilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli seyircilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Kurt, geçtiğimiz tiyatro sezonunda olduğu gibi bu sezonda da Ankara'da ocak ayında Klasikler Haftası düzenleneceğini bildirerek, tüm tiyatroseverleri klasik oyunları izlemeye davet etti.

Devlet Tiyatroları, Ahmed Çelebi, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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