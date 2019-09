Yerli "Yazbee" global sosyal medyaya rakip olacak

Türk girişimci ve mühendislerin geliştirdiği yerli sosyal medya platformu "Yazbee", 2 ayda 200 bin kullanıcıya ulaştı.Türk mühendisler tarafından "Yeni nesil sosyal medya platformu sen yaz diye" sloganıyla ortaya çıkarılan Yazbee, konu ayrıştırma ve kişiselleştirme özelliğiyle global sosyal medya uygulamalarından ayrılıyor.Kullanıma açıldığı ilk 1,5 ayda 200 bin kullanıcıya ulaşan platform, "genç", " haber ", " spor ", "siyaset", "müzik", "çocuk", "magazin", "sağlık", "mizah", "tekno", "dizi", "emlak", "tatil", "moda", "borsa", "gurme", "sigorta", "oto", "kripto", "eğitim", "kariyer", "astro", "tarih" ve "kültür" olmak üzere 24 farklı konu başlığı ile kullanıcılarına hizmet veriyor.Yeni bir sosyal medya deneyimi sunan platform, yoğunlukla kullanılan Instagram ve Twitter 'daki özellikleri harmanlayarak tek bir platformda kullanma imkanı sağlıyor.Kullanıcıların ilgilendiği konulara dair paylaşımlara hızlı şekilde ulaşmasını amaçlayan platformda yazılı, görsel ve video formatında paylaşımlar yapılabiliyor.Yazbee, sadece kişi odaklı değil aynı zamanda konu odaklı bir deneyimi karma olarak kullanıcılarına sunuyor. İster kişi ister konu isterse her ikisini birden takip edebilme fırsatı bulan kullanıcılar, paylaşımlarını kategori belirleyerek de yapabiliyor.Yıl sonuna kadar 1 milyon, 2020 sonuna kadar ise 20 milyon kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan Yazbee, global sosyal medya platformlarına rakip olmayı hedefliyor. 2022 yılından sonra ise platformun halka açılması planlanıyor."2020 sonuna kadar 20 milyon kullanıcı hedefliyoruz"Yazbee Kurucu Başkanı Arif Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'de 50 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu, popüler sosyal medya platformlarının hepsinde kullanıcı sayısı ve aktifliği bakımından ilk 10'da olunduğunu kaydetti.Türkiye'ye yeni nesil sosyal medya platformu kazandırmak için amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Ünver, "Yazbee'nin gelişim süreci devam ediyor. Kullanılan sosyal medya platformlarından mobil cihazlarınıza ortalama haftada bir güncelleme gelir. Onların 15 yıl içerisinde kat ettiği yolun yüzde 75-80'ini 3,5 yıl içerisinde katettik. Bir buçuk ay önce de kullanıma açtık. 200 bine yakın aktif kullanıcımız oldu. Bu çok ciddi bir rakam. Zaten hedefimiz bu yılın sonunda bir milyonun üstü. 2020 sonunda 20 milyonun üzeri hedefimiz var." diye konuştu.Sosyal medya uygulamalarında yazılımlar ve bilgisayarlar tarafından açılan, gerçek olmayan ve farklı amaçlar için kullanılan bot hesaplar olduğuna işaret eden Ünver, "Bot hesaplar bilgi kirliliği yaratmak ve yalan bir haberin yayılması için de kullanılıyor. Bunlar çok hassas konular. Bu yüzden her hafta bot hesap temizliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.- "Veriler Türkiye'de depolanıyor"Uygulamanın yazılımının Türk mühendisler tarafından geliştirildiğine ve yerli olduğuna dikkati çeken Ünver, platformun geliştirilmesi aşamasında 100'ün üzerinde mühendis, istatistikçi ve tasarımcının çalıştığını aktardı.Sunucu altyapısı ve verilerin Türkiye'de depolandığını belirten Ünver, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türk insanı madem sosyal medyayı bu kadar seviyor ve bütünleşti, mevcut platformlardan daha keyifli algoritmalara sahip bir platformu kullansın. En azından kendi mühendisleri ve girişimcisinin yazdığı platform para kazansın ve bununla yatırım yapsın. Daha çok Türk genci istihdam edilsin. En azından burada oluşan gelirin vergilerini Türkiye Cumhuriyeti kasasına koysun."Ünver, platformu Balkanlar, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri, İran, Rusya ve Orta Doğu'ya yaymak istediklerini anlatarak, bu bölgede 283 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğuna dikkati çekti.Uygulama için 5 milyon dolar harcama yaptıklarını dile getiren Ünver, "Şu anda 2019 sonuna kadar olan hedefimiz 1 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısına çok rahat hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Bu şu demek değil, burada 20 milyon kişi hesap açıp kullanamaz mı? Kullanabilir. 20 milyon kullanıcınız varsa bunların hepsi eş anlı kullanmıyor. Önemli olan burada eş anlı kullanıcıya verebileceğiniz hizmetin kapasitesi. Türkiye'deki aktif olarak sosyal medya kullanımına hizmet verecek kapasitede bir altyapımız var. İhtiyaca binaen saatler içerisinde katlanabilecek modüler bir altyapıya sahibiz." diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı'nın 6 Temmuz'da yayınladığı veri güvenliğine ilişkin genelgede yerli sosyal medyanın tercih edilmesi yönünde bir madde olduğunu aktaran Ünver, "Kamu kurum ve kuruluşlarının bunu dikkate alacağı kanaatindeyiz. Bu, toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması gereken bir iş. 2022 yılından sonra halka açılma hedefimiz var. Türk insanı hem kendi ürününü kullanacak hem bilgisi ve kazancı Türkiye'de kalacak hem de kullandığı üründen para kazanacak." diye konuştu.Ünver, Yazbee'nin görsel ağırlıklı Instagram ve haber ağırlıklı Twitter'dan esintiler taşıdığını, her iki sosyal medya uygulamasının kullanıcılarına da hitap ettiğini söyledi."Kategorileri takip etme" ve "yoruma kapalı paylaşım" özelliğiKullanılan uygulamaların hepsinin geleneksel, Yazbee'nin ise yenilikçi bir sosyal medya uygulaması olduğunu ifade eden Ünver, şöyle devam etti:"Kullanıcı açısından baktığımızda ilk defa hesap açtığında çıkış noktası kişi takip etmek. Kişileri ya da güncel konu başlıklarını takip ederek konulara dahil oluyor. Biz bunların yanına yeni bir açılım getirdik. 24 tane konu başlığı belirledik. İnsanlar illa kişi takip etmek zorunda değil. Kimisi spora kimisi teknolojiye kimisi kültüre kimisi siyasete, herkesin ilgi alanı farklı... Kimisi de eş zamanlı olarak 3-4 konu başlığına ilgi duyabilir. Konu başlıklarını kişi muamelesi görerek 'takip et' butonuna basar ve o kategoride paylaşılan her şeyi görebilir. Aynı zamanda spora ilişkin bir paylaşım yaparken içeriği yazdıktan sonra spor kategorisini seçerse o paylaşımı sadece kendi takipçileri değil, kategoriyi takip edenler de görebiliyor. Bu çok ciddi bir inovasyon, en önemli ayrıcalığımız."Arif Ünver, kategori takip etme özelliğinin suistimal edilmemesi için birtakım algoritmalar geliştirdiklerini, belli bir sayı üzerinde beğeni alan paylaşımların takip edilen kategoride ana akışa düştüğünü belirtti.Uygulamaya yoruma kapalı paylaşım özelliği koyduklarına işaret eden Ünver, "Twitter'da bu yok. İnsanlar paylaşımlarını yoruma kapalı olarak yapabilsin, seslerini duyursunlar. Böyle bir özgürlük koyduk. Ayrıca 'beğenmeme' butonumuz var. Burada da toplumun hassasiyetlerini dikkate alarak beğenenlerin kim olduğunu gösterirken, beğenmeyenlerin kim olduğunu göstermiyoruz. Hem yeni nesil hem de özgürlükçü bir sosyal medya platformuyuz." değerlendirmesini yaptı."Sanal alemin en gerçekçi platformu olacağız"Ünver, Yazbee'nin toplumun her kesimine hitap ettiği fakat sosyal medya kullanımının en yoğun olduğunu 25-30 yaş arası gençleri öncelediklerini vurguladı.Yazbee'nin güvenilir bir platform olduğunu vurgulayan Ünver, şunları söyledi:"Geleneksel sosyal medyada oluşmuş bot hesaplara ve balon hareketlere müsamaha göstermeyeceğiz. Geleneksel sosyal medyada ciddi bir deformasyon ve dejenere ortam var. Buradan sıyrılıp itibarımız, sterilizasyon ve etik ilke gibi özelliklerle öne çıkma niyetindeyiz. Çocuğunuz Yazbee'yi açtığı zaman gönlünüz rahat bir şekilde 'Yazbee'ye mi bakıyor, bir şey olmaz' diyebileceksiniz. Yani etik ilke çok önemli. Reyting olsun, rant sağlayalım diye toplumun genel sınırlarını zorlayan her tür hesap ve paylaşıma titizlikle müdahale etmeye çalışıyoruz. 100 milyon kullanıcımız olacağına 10 milyon nitelikli kullanıcımız olsun. Sosyal medyada eğlence ve mizah da olacak ama eğitici de olsun. Yani insanlar eğlenirken bir şeyler de öğrensin. Sanal alemin en gerçekçi platformu olmak istiyoruz. Yazbee adı geçince, 'Burada paylaşıldıysa doğrudur.' denmeli. İşin nicelik değil nitelik tarafındayız."Arif Ünver, Yazbee'nin iOS ve Android için App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebildiğini, ayrıca "www.yazbee.com" adresinden de hizmet verdiğini sözlerine ekledi.