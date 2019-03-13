Yerli Yazılımla İk Dijitalleşiyor, Şirketler Kâr Ediyor

Türkiye'nin lider ERP uzmanı CPM Yazılım tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Modülü, kullanıcılarını rakiplerinden bir adım öne geçiriyor.

Yerli yazılım olmanın avantajıyla Türkiye'nin ihtiyaçlarına özel çözümler gerçekleştiren CPM ERP çözümlerinin en önemli parçalarından biri olan İnsan Kaynakları Modülü, yerinizden kalkmadan hemen hemen tüm işlemleri çevrimiçi olarak yapmanıza olanak sağlıyor. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan kurumsal hafıza oluşturularak, olası sızmaların önüne geçiliyor.

Çoklu lokasyonlarda tek merkezde çözüm

Güçlü özlük süreci yönetimiyle personel takibini kolaylaştıran CPM İnsan Kaynakları Modülü, merkez ve şubelerin tüm insan kaynakları süreçlerini tek bir merkezde topluyor. Kapsamlı kart yapısıyla organizasyon şeması oluşturularak kolay yönetilebilirlik sağlanıyor.

BES'e uyumlu yapı

Esnek ve güvenilir altyapısıyla tüm işlemlerin tek bir noktadan yapılmasını sağlayan CPM ERP İnsan Kaynakları Modülü ile binlerce formülü barındıran tüm bordro işlemlerinin yanı sıra, 45 yaş altı çalışanlar için zorunlu BES kesintisi hesaplanarak bankaya aktarılabiliyor.

SGK'ya gitmeden işlemlerinizi yapın

Türkiye'de bürokrasiyi azaltan e-devlet çözümlerine tam uyum sağlayan CPM ERP İnsan Kaynakları Modülü sayesinde tüm işlemler programda yapılabiliyor. Özellikle çok noktada hizmet veren, çoklu personel çalıştıran ve fazla işe giriş-çıkış yapan şirketlerin işlemlerini dakikalar içinde SGK ile uyumlu altyapı sayesinde yapmasına imkân veriyor. Benzerlerinden farklı olarak meslek hastalığı girişleri (İş kazaları, meslek hastalık, geçici iş göremezlik ve çalışmazlık bildirimi) de modül aracılığıyla yapılabiliyor. Böylece, bürokrasiyi azaltarak fazladan iş yükünü ortadan kaldırıyor.

Personel bütçesi ile gelecek planlaması

Tahmini işçilik maliyetini güçlü entegrasyonu sayesinde hesaplayarak işe alımlarda personelin yıllık işveren paylarını hesaplayarak personelin maliyetinin ölçülebildiği CPM ERP İnsan Kaynakları Modülü, Personel Bütçesi ile işveren maliyetlerini önceden öngörerek nakit akışa ve muhtasar beyannamesine kadar yansıtılmasını sağlıyor.

Palamut: "Yerli yazılımın gücü ile kâr edin"

CPM ERP İnsan Kaynakları Modülü ile yerli yazılımın gücü ve entegrasyonu sayesinde insan kaynakları verimliliğinin %25 arttığını söyleyen CPM Yazılım Başkanı Recep Palamut şöyle dedi:

"İnsan Kaynakları Modülümüz ile benzersiz bir altyapı sunuyoruz. PDKS'de günlük puantaj, personel bütçesi, aktueryal yöntemle kıdem tazminatı, iş gücü devir oranı, sendikalı çalışanlar için fark bordrosu, ilave personel, kısmi istihdam, çok ayrıntılı teşvik indirimleri ile farklılaştırıyor, böylece riskleri en aza indirerek yönetebiliyor. Doğru yatırımları doğru zamanda takip ederek şirketlerinde hem işgücü hem de finansal olarak verimlilik sağlıyor. Hazırlanan verileri SGK, banka gibi kurumlarla yerinizden kalkmadan paylaşarak zamandan da tasarruf sağlıyor."

Kaynak: Bültenler