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Yerlilerle hükümetin karşı karşıya geldiği Ekvador'da sular duruluyor

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da kemer sıkma politikalarına karşı yerli halkın günlerdir süren protestolarında sona yaklaşıldı. Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümeti ile doğrudan görüşmeleri kabul ettiğini açıkladı.

14.10.2019 02:17Yerlilerle hükümetin karşı karşıya geldiği Ekvador'da sular duruluyor
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da kemer sıkma politikalarına karşı yerli halkın günlerdir süren protestolarında sona yaklaşıldı. Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümeti ile doğrudan görüşmeleri kabul ettiğini açıkladı.

17 milyon nüfusa sahip güney Amerika ülkesinde televizyondan halka seslenen devlet başkanı, yerli liderlerin görüşmeyi kabul etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Fakat kemer sıkma yasalarını geri çekme konusunda bir geri adım atmadı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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