Yerlitahtacı kadınları dimi kursu

Bergama Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İŞKUR destekli kursa devam eden Yerlitahtacı Mahallesi kadınları bir yandan meslek sahibi olurken, bir yandan da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir sanatımızı yaşatmanın mücadelesini veriyorlar.

Mahallede bulunan kurs binasında kadın kursiyerleri ziyaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dimi Dokuma Sanatı'nın yaşatılması için bu kursu açma gayreti içerisine girdiklerini önümüzdeki süreçte unutulmaya yüz tutan diğer geleneksel sanatlarımız içinde çeşitli kurs faaliyetlerinin başlaması yönünde hazırlık yaptıklarını açıkladı. Kadın kursiyerleri tek tek tebrik eden Başkan Koştu, "Belediye olarak sosyal faaliyetlerin her zaman destekçisi olacağız. Önemli bir turizm potansiyeline sahip ilçemizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı da bir bir canlandırarak, turizmin alt yapısını şimdiden kurgulayacağız. İlçemize gelen turistin her zaman dikkatini çekecek olan geleneksel sanatlarımızı yeniden canlandırarak hemşerilerimizin bu sanatlardan ekonomik kazanç elde etmelerini de sağlayacağız" dedi.

Başkan Koştu'nun Dimi Dokuma Kursu ziyaretine İlçe Halk Eğitim Müdürü Hakan Ergüner, Mahalle Muhtarı Veli Mantar'da eşlik etti. Ziyaretin sonunda kadın kursiyerler kendi elleri ile hazırladıkları zeytin, reçel, krem peynirden oluşan yöresel ürünlerden ikram ederek, Başkan Koştu'ya teşekkür ettiler.