Yeryüzü cenneti Bademli Köyü festivaller diyarı oldu

Dikili'nin birbirinden güzel koylarıyla bilinen Bademli Köyü'nde düzenlenen etkinliklerin ardı arkası kesilmiyor. Doğa harikası manzaralarıyla konuşulan Bademli Köyü, düzenlenen aktivitelerle de gündemden düşmüyor. 3'üncü Bademli Bisiklet Festivali ve 2'inci Bademli Tiyatro Günleri'nin ardından düzenlenen 6'ıncı Bademli Festivali çeşitli etkinliklere sahne oldu. 1200 nüfusa sahip köy adından bir kez daha bahsettirdi.

Bademli Köyü Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş festivalin açılış konuşmasında; "Doğanın bize cömert davrandığı, zeytini ve zeytinyağıyla, koruk şurubu ve nefis koylarıyla cennet köyümüz Bademlimizde 6'ıncı defa bu festivali düzenliyoruz. Yıl içerisinde düzenlediğimiz etkinlikler ile sadece köyümüzü tanıtmakla kalmıyor, kadınlarımızı ve çocuklarımızı da dâhil ederek farkındalık yaratıyoruz. Kültürümüzü dışarıya tanıtmak için bize ayrıca bir fırsat olan festivalimize destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi olmak üzere herkese, özelliklede köylümüze teşekkür ediyorum" dedi.

RENGÂRENK FESTİVALDE YEMEK YARIŞMASI

Geleneksel açılış kortejiyle başlayan etkinliklerde halk oyunları gösterileri yapıldı. Devlet Opera ve Bale Dekoratörü Gülden Sayıl öncülüğünde çocuklarla boyama atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. Köyün girişindeki hatıra duvarı çocuklar tarafından rengârenk boyandı. Aşçı-yazar Hülya Erol'un katıldığı söyleşiye özellikle ev kadınları yüksek katılım gösterdi. 2'inci Zeytinyağlı Yöresel Yemeklerimiz Yarışması'nda ise katılımcılar hünerlerini sergiledi. Ünlü sanatçı Zeliha Sunal öncülüğünde yapılan "Temiz Bademli Atık ve İzmarit Toplama" etkinliğinde çevre temizliğine dikkat çekildi.

"KÜÇÜK İMKÂNLARLA BÜYÜK İŞLER"

Gazetecilik yaşamında 50'inci yılını dolduran Uğur Dündar'ın hayatını anlatan ve yönetmenliğini gazeteci Gökmen Ulu'nun yaptığı belgesel İzmir, İstanbul ve Ankara galalarının ardından yurt turnesinde ki ilk gösterimini Bademli Festivali'nde yaptı. Yöre halkı festivale katılan usta gazeteci Uğur Dündar'a büyük ilgi gösterdi. Belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu; "Bugün memleketimin en güzel yerlerinden biri olan, doğasıyla adeta bir cenneti andıran Bademli'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Köyümüzün muhtarı Neslihan Kutlu Maraş ve değerli eşi Mustafa Maraş'a o küçük imkânları ile büyük işler yaptıkları, bütün Bademli sevenlerinin bu imeceye katılım sağladıkları ve bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde İzmirli sevilen sanatçı Serap Tamay'ın "Ege ve Balkan Ezgileri" adlı konseri de büyük beğeni kazandı. 3 gün süren festival Dikili Belediyesi Vuslat Demir Korosu'nun birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konserle sona erdi.