Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ali Doğan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette derneğin Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Yalınkılıç ve Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Yetkilisi Merve Korkmaz da yer aldı.

Doğan, ziyarette dernek ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, Coşkun da AA'nın çalışmalarına değindi.

Ali Doğan, Coşkun'a derneğin yayınlarından hediye etti.

Coşkun da Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitapları Doğan'a takdim etti.

Kaynak: AA