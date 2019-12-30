Haberler » Güncel » Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret - Haber

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ali Doğan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

30.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:12 Yeryüzü Doktorları Derneği'nden AA'ya ziyaret
Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ali Doğan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.
AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette derneğin Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Yalınkılıç ve Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Yetkilisi Merve Korkmaz da yer aldı.
Doğan, ziyarette dernek ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, Coşkun da AA'nın çalışmalarına değindi.
Ali Doğan, Coşkun'a derneğin yayınlarından hediye etti.
Coşkun da Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitapları Doğan'a takdim etti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:12   Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor - Haber
18:11   Validen 105 yaşındaki Seyit dedeye ziyaret - Haber
18:10   Arnavutköy'de fırtınada çatı uçtu, hastane tabelası devrildi - Haber
18:10   'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu - Haber
18:07   ALKÜ Rektörü Kalan: " 2020'de hedeflerimize emin emin adımlarla yürüyeceğiz" - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
30.12.2019 18:13:03