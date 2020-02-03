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Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler Kırgızistan'a gitti

Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimleri 3-13 Şubat tarihleri arasında, genel cerrahi ve kulak burun boğaz ameliyatları yapmak ve yerel doktorlara eğitimi vermek için Kırgızistan'a gitti.

03.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:02
Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimleri 3-13 Şubat tarihleri arasında, genel cerrahi ve kulak burun boğaz ameliyatları yapmak ve yerel doktorlara eğitimi vermek için 'a gitti.
2000 yılından itibaren muhtelif ülkelerde öncelikle ihtiyaç analizi yaparak sağlık yardımlarını ulaştıran Yeryüzü Doktorları Derneği görüllüleri Kırgızistan'a gitmek için İstanbul Havalimanı 'na geldi. Burada bilet işlemlerini tamamlayan ekip pasaport kontrolünden geçerek uçaklarına yöneldi.
Uçuş öncesi açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan, Kırgızistan'da yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ceyhan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ile Oş ilinde yer alan Onkoloji Merkezi'nde mide, meme kanseri ameliyatları, baş boyun tümörleri, pankreas, işitme kayıpları gibi birçok rahatsızlığın tedavisini gerçekleştireceklerini söyledi.
Ceyhan, 9 kişiden oluşan gönüllü sağlık ekibinin bölgede aynı zamanda meme cerrahisinde yeni yaklaşımlar başlıklı bir seminer ile yerel doktorlara eğitim vereceğini belirtti.
Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler Kırgızistan'a gitti

Kırgızistan, Güncel

Kaynak: AA


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