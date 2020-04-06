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Yeryüzü Doktorları, kliniklerinde Kovid-19 önlemlerini artırdı

Yeryüzü Doktorları, yurt dışındaki kliniklere gelen hastalarda Kovid-19 bulgularının olup olmadığının takip edildiğini ve hijyen koşullarına dikkat edilmesine yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldığını bildirdi.

06.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:18
Yeryüzü Doktorları, kliniklerinde Kovid-19 önlemlerini artırdı
Yeryüzü Doktorları, yurt dışındaki kliniklere gelen hastalarda Kovid-19 bulgularının olup olmadığının takip edildiğini ve hijyen koşullarına dikkat edilmesine yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldığını bildirdi.
Yeryüzü Doktorlarından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının Türkiye 'de görülmesiyle birlikte tedavi altına alınan hastalar için bir yardım kampanyası başlattığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
" 'Destek Kiti Ulaştırın, İyilik Bulaştırın' Kampanyası kapsamında hastalara, pijama, çorap, kolonya, diş macunu gibi temel hizmetleri içeren kiti bu zamana kadar 13 farklı hastanede 1.375 kişiye ulaştırdık. Salgının ilerleyen dönemleri için de gerekli destek hizmetleri ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor."
Açıklamada, derneğin Türkiye'deki faaliyetlerin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmeti, beslenme, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi sağlık hizmetlerini yurt dışındaki mevcut kliniklerinde vermeye devam ettiği belirtilerek, bu hizmet verilirken de söz konusu kliniklerde Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin de alındığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Program ve Operasyonlar Müdürü Safa Şimşek, ihtiyaç sahibi bölgelerde açtıkları klinik hizmetlerinde yerel sağlık çalışanlarının faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu merkezlerimizde yeni tip koronavirüse karşı sağlık otoritelerinin yönlendirmelerine uygun bir takım önlemler alıyoruz. Şuan bizim de kliniğimizin bulunduğu bölgelerden Gazze'de 12, Suriye'de 19, Afganistan'da 367, Çad'da 9 kişide yeni koronavirüse rastlandı. Rakamlar, diğer ülkelere nazaran az olsa da hızla yayılan bu virüs karşısında, zaten sağlık sistemlerinde birtakım aksaklıklar olan bu ülkelerdeki insanlara ivedi olarak bilinçlendirme faaliyetleri ve sterilizasyon çalışmaları yapmak oldukça önemli. Bu noktada da kliniklerimizi düzenli olarak steril ediyor, gelenlerde Covid-19 bulgularının olup olmadığını takip ediyor, hijyen koşullarına dikkat edilmesine yönelik hastalara bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Bunlarla birlikte yerel sağlık otoriteleri ile koordinasyon ve işbirliği içinde gelen taleplere de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ülkemizde olduğu gibi, kliniklerimizin olduğu her ülkede de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yeryüzü Doktorları, kliniklerinde Kovid-19 önlemlerini artırdı - Haberler

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