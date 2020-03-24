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Yeryüzü Doktorları'ndan karantinadaki hastalar için "destek kiti" kampanyası

Yeryüzü Doktorları tarafından başlatılan "Destek kiti ulaştırın, iyilik bulaştırın" kampanyası kapsamında karantina altındaki kişilere pijama, terlik, diş fırçası gibi temel ihtiyaçlardan oluşan kitler ulaştırılacak.

24.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Yeryüzü Doktorları'ndan karantinadaki hastalar için
Yeryüzü Doktorları tarafından başlatılan "Destek kiti ulaştırın, iyilik bulaştırın" kampanyası kapsamında karantina altındaki kişilere pijama, terlik, diş fırçası gibi temel ihtiyaçlardan oluşan kitler ulaştırılacak.
Yeryüzü Doktorlarından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı karantina altına alınan hastalara yardım kiti ulaştırmak için kampanya başlatıldığı aktarıldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın 190'dan fazla ülkesine yayılan virüsün, Türkiye 'de de can kayıplarına yol açtığı belirtilen açıklamada, vaka sayılarında her geçen gün artış yaşanan bu salgında hasta olduğu tespit edilen kişilerin, hazırlık yapma fırsatı bulamadan hastanelerde hızla karantina altına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, tedbirler nedeniyle refakatçi desteği de alamayan hastaların, temel kişisel ihtiyaçlar noktasında sıkıntı yaşamaları nedeniyle Yeryüzü Doktorlarının harekete geçtiği kaydedildi.
Bu kapsamda "Destek Kiti Ulaştırın, İyilik Bulaştırın" kampanyasının başlatıldığı belirtilen açıklamada, karantina altındaki kişilere pijama, terlik, diş fırçası gibi temel ihtiyaçlardan oluşan kitlerin ulaştırılmasının hedeflendiği anlatıldı.
Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ilgilendiren bir kriz olduğunu söyledi.
Acil afet durumlarının olmazsa olmaz ilk şartının sosyal kamu düzeninin devamlılığı olduğunu aktaran Güney, şunları kaydetti:
"Kaosun olduğu yerde hiç kimsenin can güvenliği olmaz, hiçbir hastalığın durdurulması mümkün olmaz. Bu yüzden Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yetkililerin yönlendirmeleri ile hareket etmemiz büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz günlerde Türkiye'de vaka sayıları artış göstermektedir. Bu yüzden öncelikli çağrımız, acil durumlar olmadığı müddetçe herkesin evinde kalmasıdır. Bununla birlikte kişisel hijyen kurallarına uymayı, hastalık belirtileri gösteren kişilerin kendini izole etmesini ve bu kişilere yaklaşılmaması gerektiğini hatırlatmakta da fayda var."
Güney, dernek olarak hastanelerde karantina altına alınan hastalar için harekete geçtiklerini anlatarak, temel kişisel ihtiyaçları içeren kitleri, hastalara ulaştıracaklarını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel

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