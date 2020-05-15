Yeryüzü doktorlarından ihtiyaç sahiplerine 9 bin kişilik iftariyelik kumanya yardımı

Yeryüzü doktorlarından ihtiyaç sahiplerine 9 bin kişilik iftariyelik kumanya yardımıYERYÜZÜ Doktorları Derneği, Suriyeli ihtiyaç sahibi mültecilere, günde 1000 kişilik iftar kumanyası dağıtıyor.

15.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:57
Yeryüzü doktorlarından ihtiyaç sahiplerine 9 bin kişilik iftariyelik kumanya yardımı
YERYÜZÜ Doktorları Derneği, Suriyeli ihtiyaç sahibi mültecilere, günde 1000 kişilik iftar kumanyası dağıtıyor.
Yeryüzü Doktorları Derneği'nce, Zeytindalı Harekatı bölgesi olan Afrin'de bulunan AFAD koordinesindeki Muhammediye ve Deyr Ballut Çadır kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi mülteciler için günde 1000 kişilik iftar kumanyası dağıtımı gerçekleştiriliyor. İçinde kızarmış tavuk, bulgur pilavı, 4 ekmek ve meyve sularının bulunduğu kumanyalar, Hatay Yardımlaşma Derneği organizesinde araçlara yüklenip, gönderildikleri bölgede Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yeryüzü doktorları olarak 9 ülkede yaklaşık 35 bin kişiye iftariyelik kumanya ulaştırdıklarını ve dünyanın her yerindeki hastalıkların yanı sıra açlıkla da mücadele ettiklerini söyleyen Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında iftar sofrası yerine iftariyelik kumanya hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.
'SAĞLIKÇILARIN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Yeryüzü Doktorları Başkanı Uzm.Dr. Yahyahan Güney, Yeryüzü doktorlarının 20 yıldan daha uzun süredir dünyanın her yerinde hastalıklarla, açlıkla, mağduriyetle boğuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Yeryüzü doktorları, sağlıkçıların gücünü tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyor. Ramazan ayında bir yanda hastalıklarla ve Covid-19 salgınıyla mücadele ederken aynı zamanda bağışçılarımızın bizlere ulaştırdığı fitre ve zekat gibi mağdur ve mazlumlara yönelik yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı içinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 9 bin kumanya yardımında bulunacağız. Covid-19 salgını nedeniyle önlemlerimiz var. Geçtiğimiz yıl iftar sofraları kurar aynı zamanda kumanya dağıtımları yapardık. Bu yıl Suriye'de gerekli tedbirleri alarak iftar kumanyası dağıtımı yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanından yardımseverlerin ihtiyaç sahipleri için gönderdiği kumanya ve iftar yardımlarını dünyanın mağdur coğrafyalarına insanımızın iyiliğini ulaştırarak oralara iyiliği bulaştırıyoruz."
Güney, Suriye'nin yanı sıra Filistin, Uganda, Çat, Bangladeş, Afganistan, Somali, Pakistan ve Mali gibi ülkelere de yaklaşık 35 bin kişilik kumanya yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi. Yeryüzü doktorlarından ihtiyaç sahiplerine 9 bin kişilik iftariyelik kumanya yardımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Afrin, AFAD, Güncel, Haber

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