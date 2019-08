'YES' ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor

'YES' ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyorİSTANBUL - Petrol Ofisi, Yakıt Emniyet Sistemi ile tüketicilerine yüzde 100 garantili LPG satışı sunacak. Petrol Ofisi tarafından hayata geçirilen Yakıt Emniyet Sistemi düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. PO/Gaz tarafından Türkiye 'de ilk kez uygulanacağı belirtilen Yakıt Emniyet Sistemi otogaz, tüketicilerine yakıtta yüzde 100 kalite ve tam dolum garantisi sunacak. Tanıtım toplantısına Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, LPG Müdürü Murat Çelik ve CMO Beril Alakoç'un yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, TÜV Austria Ülke Müdürü Yankı Ünal ve Intertek Caleb Brett Genel Müdürü Ömer Mertoğlu da katıldı.İTÜ, TÜV Austria ve Intertek Caleb Brett iş birliği ile hayata geçirilen Yakıt Emniyet Sistemi ile olası şikayetler, ürün kalitesi veya tam dolum konularında tüm incelemeler yapılacak ve 72 saat içinde net bir şekilde sonuçlanacak. Bu süreçte müşteriler her aşamada SMS ile özel olarak bilgilendirecek.Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, LPG'nin Türkiye'de uzun zamandır kullanılan bir enerji kaynağı olduğunu belirterek, "1996 yılında ilk resmi otogaz istasyonu Bursa'da açılmasından sonra Türkiye'de otogaz denilen bir gerçek ortaya çıktı. Birçok ülkede de böyle oldu" diye konuştu.Şiper: "Elde ettiğimiz 3,5 tona varan tüketimle dünyanın 2'inci en büyük otogaz LPG pazarıyız"Türkiye LPG pazarının dünyada ilk 15 civarına giren bir pazar olduğunun altını çizen Şiper, "LPG pazarında geçen yıl yaklaşık 4 milyon ton tüketim bulunuyor. Bunun yüzde 80 civarını otogaz yakıtı olarak kullanıyoruz. Bu elde ettiğimiz 3,5 tona varan tüketimle dünyanın 2'inci en büyük otogaz LPG pazarıyız. 1'inci sıradaysa Güney Kore yer alıyor. Biz tüketim olarak dünyanın 2'inci büyük ülkesiyiz ama dünyada en fazla otogaz istasyonu bulunan ülkeyiz. Türkiye'de yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonu var. Bunların 11 bininde otogaz da bulunuyor. Bu yaygın dağılım başka hiçbir ülkede yok. Dünyada en fazla otogaz istasyonu bulunan ülkeyiz" ifadelerini kullandı."Türkiye, dünya üzerinde en fazla LPG'li araca sahiptir"Şiper sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de dönüşüm sektörü, dünyadaki sektörün çok daha ilerisinde bir boyuta ulaştı. Bugün Avrupa'dan dönüşüm yapmak için araçlar Türkiye'ye geliyor ve Türk ustaları tarafından dönüşüm yapılıyor. Dünyanın en yaygın otogaz istasyon şebekesine sahip olan Türkiye, dünya üzerinde en fazla LPG'li araca sahiptir. Bizim toplam yolcu araçları parkımızın yarısından fazlası otogaz kullanıyor. Dünyada benzin tüketimi, otogaz LPG tüketiminden daha az olan tek ülkeyiz" açıklamalarında bulundu."Türkiye'de LPG sektörü akaryakıt sektörü yanında gelişmiş ve çok ciddi firmaların bulunduğu bir sektör"Otogaz kullanımına hep bir şüpheyle bakıldığını da dile getiren Şiper, "Dünya bugün alternatif otomotiv yakıtları arayışı içerisine girmiş bulunuyor. Biz Türkiye olarak otogaz sektöründe geçirmiş olduğumuz evrime bakarsanız, dünyanın geri kalanına örnek teşkil edecek bir pazarız. Eğer 500 kilometrede bir otogaz istasyonunun açılmasına izin verirseniz, bu sektör gelişim göstermez. Almanya'da bu sektörün gelişmemesinin tek sebebi budur. Ama Türkiye'de bu işe öncülük eden şirketler, mümkün olan her yakınlıkta otogaz ikmal noktaları oluşturdu. Türkiye'de LPG sektörü akaryakıt sektörü yanında gelişmiş ve çok ciddi firmaların bulunduğu bir sektör. Diğer ülkelerde bu böyle gelişmemiş. Akaryakıt şirketlerinin kuvveti karşısında lokal olarak çalışan LPG şirketleri bir türlü varlık gösterememiş. Türkiye'nin bu konuda avantaj noktası, güçlü şirketlerin varlığıdır" şeklinde konuştu.Çelik: "Şirket 358 istasyonuyla yılda 400 bin ton otogaz satışı gerçekleştiriyor"LPG Müdürü Murat Çelik de, şirketin hali hazırda bin 358 istasyonuyla yılda 400 bin ton otogaz satışı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Her yıl 60 milyonun üzerinde otogazlı araca dolum yapıyoruz. LPG tankerlerimiz en az bir defa dünya etrafını dolaşacak kadar kilometre yapıyor. Her gün ortalama 400 bayiye yakıt ikmali yapıyoruz" dedi.