Yesemek Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı yeni dönem kurallarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

07.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:32
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı yeni dönem kurallarıyla ziyaretçilerini bekliyor.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, İslahiye Belediyesi ekiplerince girişten itibaren, kafe, banklar ve müze içerisindeki eserler dezenfekte edildi.
Müzenin 20 yıldır rehberliğini yapan Ali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin 1 Haziran'dan itibaren ziyarete açıldığını ve salgın dolayısıyla açılış saatin 10.00, kapanış saatin ise 19.00 olduğunu belirtti.
Müzede kayıtlı 518 eserin bulunduğunu ifade eden Çiçek, "Ziyaretçiler müze ve ören yerlerine gelirken maskeli, sosyal mesafe kurallarına göre, girişte koyduğumuz dezenfekte noktasında dezenfekte kullandırarak içeri belirli sayılarda ziyaretçi alıyoruz. Ziyaretçilerimiz müzeye gönül rahatlığıyla gelebilirler." diye konuştu.
Çiçek, müzenin ziyarete açılmasının ardından günlük 25-30 kişinin geldiğini kaydetti.
Öte yandan ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tilmehöyük Arkeolojik Parkı'nda da İslahiye Belediyesi ekiplerince ziyaretçilerin yoğunlukla kullandıkları alanlarda görevlilerce dezenfekte işlemi yapıldı. Yesemek Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Çiçek, Gaziantep, Güncel, Haber

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